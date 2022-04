Stadtrat Eisenberg legt Gemeinde-Umlage fest auf 147,80 Euro

Eisenberg. Zahl der Einwohner in Eisenberg rückläufig

In der jüngsten Stadtratssitzung am Donnerstag, haben die 19 anwesenden Mitglieder des Eisenberger Stadtrates die Verwaltungsumlage für das Haushaltsjahr 2022 einstimmig beschlossen. Die Stadt Eisenberg ist für mehrere Orte die erfüllende Gemeinde und erhebt deshalb diese Umlage. Der nicht gedeckte Finanzbedarf von Aufwendungen im Ergebnishaushalt betrage 1,8 Mio. Euro, hieß es in der Beschlussvorlage. Die Verwaltungsumlage je Einwohner beträgt demnach laut Beschluss 147,80 Euro für die Gemeinden Rauschwitz, Petersberg, Hainspitz, Mertendorf und Gösen. Die Umlage wird nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl bemessen. Aktuell habe es laut Lutz Cebulski, dem Kämmerer der Stadt, einen leichten Rückgang von 107 Einwohnern gegeben, hauptsächlich in der Stadt Eisenberg. Man sei um Transparenz gegenüber den Gemeinden bemüht. Es habe bereits am 28. Februar eine Beratung mit den Bürgermeistern der Gemeinden gegeben, eine weitere Beratung habe zu der Berechnung der Verwaltungsumlage am 15. März stattgefunden.

Ingo Lippert (SPD) meldete sich zu Wort und gab zu verstehen, dass es zwischen Gemeinden und Stadt eine unterschiedliche Sichtweise gebe, ob dabei genügend Transparenz herrscht.