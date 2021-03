Stadtrat Eisenberg tagt am Donnerstag

Eisenberg. Auf der Tagesordnung stehen vor allem finanzielle Fragen.

Zu seiner nächsten turnusmäßigen Sitzung trifft sich der Eisenberger Stadtrat am Donnerstag, 25. März, um 18 Uhr in der Stadthalle.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils steht unter anderem eine Information aus dem Rathaus über sogenannte Ermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021, also zweckgebundene Gelder, die in in Vorjahren nicht verwendet wurden und in dieses Jahr übertragen worden sind.

Zudem beantragt die SPD-Fraktion, dass die Stadtverwaltung Maßnahmen entwickeln soll, um Fördermöglichkeiten aus der Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums zur Senkung ihrer Treibhausgasimmissionen zu nutzen.