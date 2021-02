Stadtrat Schkölen vertagt Beschluss zu Solaranlage Sausdorf

Die Mitglieder des Schkölener Stadtrats stimmen am 11. Februar 2021 per Handzeichen über einen Beschluss ab.

Schkölen. Die Beratung zur Photovoltaik-Freiflächenanlage Sausdorf fiel am Donnerstagabend im Schkölener Stadtrat vergleichsweise kurz aus, obwohl es sich in der Tagesordnung um den längsten ausformulierten Einzelpunkt handelte. "Beschlussfassung zur Abwägung der Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Sondergebiet Solarenergie PV-FFA Sausdorf", war da zu lesen. Es gab zwar am Ende einen Beschluss, doch mit diesem verwies der Stadtrat das Ganze lediglich zurück zur Beratung in die Ausschüsse. Was war der Grund?