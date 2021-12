Stadtrat von Bürgel stützt Solarpark-Pläne

Bürgel-Göritzberg. Intensive Debatten nach Präsentation des Vorhabens eines Solarparks auf dem alten Flugplatz bei Göritzberg durch die Bürgerenergie Saale-Holzland.

Der Stadtrat von Bürgel hat am Dienstagabend nach langer Aussprache grünes Licht für die grundsätzlichen Pläne zur Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem ehemaligen Agrarflugplatz nahe des Ortsteils Göritzberg gegeben. Die Entscheidung fiel mehrheitlich mit einer Gegenstimme, drei Enthaltungen und acht Ja-Stimmen.

Mit dem Beschluss wird zunächst der Weg frei gemacht, damit ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden kann. Dieser bildet eine Grundlage für das Vorhaben der Bürgerenergie Saale-Holzland eG.

Der Stadtrat Bürgel hatte am Dienstag über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für einen Solarpark auf dem früheren Agrarflugplatz nahe des Ortsteils Göritzberg zu entscheiden. Vertreter des Vorhabenträgers, der Bürgerenergie Saale-Holzland eG, erläuterten das Projekt. Foto: Martin Schöne

Das bedeute aber noch längst nicht, dass der „Solarpark Agrarflugplatz Göritzberg“ nun ausgemachte Sache ist, erläuterte Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) mehrfach im Verlaufe der Stadtratssitzung im Schützenhaus.

Vielmehr schlössen sich nun erst einmal längere Planungsphasen inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung an. Über die tatsächliche Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Projektes werde der Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt noch zu entscheiden haben.

Während einige Ratsmitglieder den Nutzen des Projektes mit der Bürgerenergie Saale-Holzland eG für die Allgemeinheit betonten, sagte der Ortsteilbürgermeister von Hohendorf-Nischwitz-Göritzberg, Daniel Naumann, nach dem Beschluss, es habe sich wieder einmal gezeigt, dass die Entscheidungen nicht von denen getroffen werden, die davon betroffen sind. Zuvor hatte Naumann unter anderem das Ergebnis einer Umfrage in seinen Orten präsentiert, wonach 60 Prozent der Einwohner gegen eine solche Anlage seien.

20.000 Solarmodule auf dem Flugplatz

Das Anliegen hat eine längere Vorgeschichte. Im Rahmen der Präsentation des Projektes durch Vertreter des Vorhabenträgers war erläutert worden, dass der Grundstückseigentümer 2016/2017 den ersten Kontakt zur Stadt und zur Bürgerenergie Saale-Holzland eG hergestellt hatte. Im November 2020 fand eine Ortsteilratssitzung zur Vorstellung des Projektes statt.

Geplant ist demnach die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf etwa 7,5 Hektar Fläche des früheren Agrarflugplatzes im Süden von Göritzberg. Dort sollen etwa 20.000 Module entstehen, die im Falle der Realisierung des Projektes pro Jahr etwa 7 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlichen Stroms aus Sonnenlicht erzeugen sollen.

Nach einer weiteren Ortsteilratssitzung zum aktuellen Stand im Juli 2021 war am 30. September eine Bürgerversammlung für die Bewohner der betroffenen Ortsteile anberaumt worden.

Die Bürgerenergie Saale-Holzland eG zähle 100 Mitglieder und habe bereits elf Photovoltaik-Projekte umgesetzt. In der Diskussion wurde von Befürwortern etwa hervorgehoben, es sei mit Blick auf die regionale Wertschöpfung besser, mit heimischen Partnern solche Projekte umzusetzen.

Nicht einmal vom höchsten Schornstein aus zu sehen

Thomas Fache (CDU) etwa betonte, dass die Anlage von Göritzberg aus nicht einmal vom höchsten Schornstein aus zu sehen sein würde. Martina Köber (ULB) sagte, sie lehne Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen eigentlich ab, aber das Areal des Flugplatzes sei eher Unland, sodass für sie die Vorteile des Zukunftsprojektes überwiegen. Christoph Plötner (ULB) äußerte Bedenken, als Bewohner von Gerega für etwas zu stimmen, das seinen sechs Kilometer entfernten Ortsteil nicht betreffe, in Göritzberg aber abgelehnt werde.

Die Umfrage in den betroffenen Ortsteilen hatte vor der Bürgerversammlung stattgefunden. Auf die Frage, ob sich das Meinungsbild vor Ort nach der Veranstaltung geändert haben könnte, sagte Ortsteilbürgermeister Naumann, das habe an der mehrheitlichen Ablehnung kaum etwas verändert. Im Anschluss an den Beschluss – die Fraktionen hatten sich zuvor einige Minuten zur Beratung zurückgezogen – versicherte Bürgermeister Waschnewski, man werde in der Sache im Gespräch bleiben.