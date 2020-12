Stadtrat von Schkölen tagt zu Baumaßnahmen und Haushalt

Schkölen. Baumaßnahmen aus diesem und dem kommenden Jahr beschäftigen den Schkölener Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag.

In Schkölen kommt am Donnerstag, 17. Dezember, der Stadtrat zu seiner 10. Sitzung zusammen. Auftakt ist 18 Uhr im Ratskellersaal der Stadt in der Naumburger Straße 1.

Eines der ersten Themen auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils ist die Beschlussfassung der Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte und ehrenamtliche Feuerwehrangehörige. Hier gilt es, eine aktuelle Neufassung zu verabschieden.

Daneben ist auch der Haushalt erneut Thema. Nachdem hierzu Beratung und Informationen weitergeführt wurden, dreht sich der nächste Teil der Ratssitzung um geplante Baumaßnahmen für das kommende Jahr.

Eine Information zu aktuellen Bauprojekten stellt einen weiteren Tagesordnungspunkt dar.

Dritter Entwurf des Flächennutzungsplans

Bevor der Punkt „Sonstiges“ den Abschluss bildet, haben die Stadtratsmitglieder noch die Beratung und Beschlussfassung zur Billigung und Auslegung des dritten Entwurfes des Flächennutzungsplanes für Schkölen vor der Brust.

In vorherigen Stadtratssitzungen war bereits über einige Baumaßnahmen in diesem Jahr berichtet worden. Dazu zählen der ländliche Wegebau am Sausdorfer Weg sowie die Arbeiten am Kämpfmühlenweg. Auch dafür war im September ein Nachtragshaushalt beschlossen worden. Der obere Weg im Stadtpark war saniert und verbreitert worden. Im Bereich kommunaler Wohnungen war eine Wohnung in der Fabrikstraße 1 zu einer Vier-Raum-Wohnung umgebaut worden. Auch das Problem der Löschwasserversorgung im Ortsteil Launewitz war bereits Thema.