Stadtroda ehrt Chef des Seniorenrates

Mit der Silbernen Anstecknadel der Stadt Stadtroda wurde am Montag auf der Sitzung des Stadtrates der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Wolfgang Main (li.), durch Bürgermeister Klaus Hempel ausgezeichnet. Die Stadt würdigt damit Mains Engagement als Bürgerbus-Fahrer und Seniorenbeiratschef. Main selbst kündigte an, sich weiter für die Älteren in der Stadt einsetzen zu wollen. Zugleich stellte der Geehrte klar, dass der Bürgerbus und die Arbeit des Seniorenbeirates nur dank der sieben Bürgerbus-Fahrer und des sechsköpfigen Beirates möglich sei. Die hohe Auszeichnung sehe er als Verpflichtung oder aber als Drohung: „Ich mache weiter“, so Wolfgang Main.