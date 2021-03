Stadtroda hisst Flagge am Rathaus für Tibet

Stadtroda. Nicht wegsehen: Am 10. März wird auch in Ostthüringen ein Zeichen für Menschenrechte gesetzt

In Stadtroda wird am 10. März wieder die tibetische Flagge am Rathaus gehisst. „Damit setzen wir ein Zeichen für die Menschenrechte und für das Selbstbestimmungsrecht in Tibet“, sagt Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (FWG). Seit 1996 ruft der Verein „Tibet Initiative Deutschland“ mit seiner Kampagne „Flagge zeigen für Tibet!“ zu dieser Aktion auf. Denn am 10. März wird weltweit des tibetischen Volksaufstandes von 1959 gedacht. „Am 21. März begann die chinesische Armee, wahllos in die Menschenmenge zu schießen. Tausende Menschen starben bei diesem Massaker, die Mehrheit der Überlebenden wurde festgenommen. Zwischen März 1959 und September 1960 tötete das chinesische Militär mehr als 80.000 Tibeter, mindestens 25.000 verschwanden hinter Gittern“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Trotz der anhaltenden Unterdrückung hat sich das tibetische Volk für den gewaltfreien Widerstand entschieden. „Das verdient unseren größten Respekt und unsere volle Unterstützung“, sagt Klaus Hempel.