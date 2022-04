Polizei in Stadtroda ist nicht erreichbar

Stadtroda. Die Inspektion Saale-Holzland am Standort in Stadtroda ist aufgrund von dringenden Wartungsarbeiten an der Telefonanlage nicht erreichbar.

Vorübergehend kein Anschluss unter dieser Nummer: Wie die Polizei in eigener Sache mitteilte, ist die Inspektion Saale-Holzland am Standort in Stadtroda aufgrund von dringenden Wartungsarbeiten an der Telefonanlage über die öffentliche Einwahl am Dienstag, dem 26. April 2022, nicht erreichbar.

Die Polizeistationen Eisenberg und Kahla seien von den Wartungsarbeiten nicht betroffen, hieß es. In dringenden Fällen werden die Bürger gebeten, bitte die Polizei-Notrufnummer 110 zu wählen. Darüber hinaus wies die Polizei auf die Möglichkeit der sogenannten Onlineanzeige hin.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.