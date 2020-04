Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtroda: Neuer Standort für Plätzchen zum Ausruhen für Senioren

Die Rodalia-Oase in Stadtroda hat einen neuen Standort bekommen. Erst am 29. August 2019 ist das lauschige Plätzchen zum Ausruhen für Senioren am Goetheweg offiziell eingeweiht worden. Seit ein paar Tagen nun befinden sich Sitzgelegenheiten, Tisch, Hochbeet und Papierkorb an neuem Ort zwischen der Seniorenbegegnungsstätte und dem Vereinssitz des Stadtrodaer Carneval-Clubs (SCC).

Grund für die Umverlegung der Senioren-Oase seien Vermüllung, laute Musik bis in die Abendstunden sowie Alkoholkonsum am alten Standort gewesen, sagt Wolfgang Main. Der Vorsitzende des Stadtrodaer Seniorenbeirates ergänzt: „Außerdem hat am Goetheweg ein Verdrängungswettbewerb zwischen Senioren und Schülern stattgefunden. Die Senioren haben den Wettbewerb verloren.“ Wiederholt habe es Beschwerden von Anwohnern und Eltern gegeben, die sich damit an Liane Weise wandten. Die Inhaberin der Rodalia-Apotheke hatte das Grundstück zur Verfügung gestellt, auf dem die gleichnamige Senioren-Oase eingerichtet worden war. Auch auf ihren Wunsch hin sei nach einem neuen Standort gesucht worden. Die Idee für den neuen Oasen-Platz sei von einer Seniorin gekommen, sagt Wolfgang Main. Er habe sich daraufhin an den Vorstand des Stadtrodaer Carneval-Clubs gewandt, der überhaupt nichts gegen den Vorschlag einzuwenden hatte. Nur die Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft als Vermieterin der Fläche musste noch ihr Einverständnis geben. „Das haben wir auch ganz schnell bekommen“, sagt Main. Der SCC-Vorstand habe dann am vergangenen Sonnabend ganz unkompliziert und wie selbstverständlich Tisch, Sitzgelegenheiten, Hochbeet und Co. vom Goetheweg zum neuen Standort transportiert.

Die Rodalia-Oase – ebenso wie die Toskana-Oase im Parkareal hinter dem Schützenhaus – sollten am 7. April zur Reine-Mach-Aktion der Stadt vom Seniorenbeirat und dem Bürgerbusteam in die Kur genommen werden. Aufgrund der Corona-Krise fiel die Veranstaltung jedoch aus und ist auf den Herbst verschoben worden. Bis Anfang Mai aber sollen die beiden Oasen-Hochbeete in einer Gemeinschaftsaktion von Seniorenbeirat und Mehrgenerationenhaus des Vereins Bildungswerk Blitz neu bepflanzt werden.