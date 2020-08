Stadtroda: Sitzbank zerstört auf Skulpturenweg

Nach den beiden Beschädigungen der Sandstein-Skulptur „Gelassenheit“, die vom Künstler Jürgen Ehrhardt aus Quirla angefertigt wurde, hat es jetzt die daneben stehende Sitzbank erwischt.

Wie erst jetzt bekannt wurde, müssen Unbekannte schon am vergangenen Wochenende die stabile Sitzgelegenheit mutwillig zerstört haben. Anders sind die herausgebrochenen Stellen am hinteren Teil der Bank nicht zu erklären. Am Montagabend hing die Sitzlehne schief in der Verankerung. Als die zerstörte Bank von Passanten entdeckt wurde, bot sich ihnen ein noch schlimmeres Bild. Warum die Unbekannten ausgerechnet immer wieder diesen Ort heimsuchen für ihre Zerstörungswut, bleibt ein Rätsel. Möglicherweise ist es der etwas abgelegene Standort für die Figur und für die Sitzbank. Der Platz ist für Dritte nur schwer einzusehen.

Seit Mai 2020 war das bereits die dritte vorsätzliche Sachbeschädigung auf diesem Teil des Skulpturenweges in Stadtroda. Anfang August hatten Unbekannte die Skulptur, die Eigentum der Stadt Stadtroda ist, mit einem Hitler-Bart und einen Hitler-Scheitel verunstaltet. Der Künstler hatte die schwarze Farbe erst in der vergangenen Woche mit Meißel und Schleifer entfernt. Mitte Mai war die gleiche Figur vom Sockel gerissen und einige Meter weiter auf den Waldboden geworfen worden. Die Unbekannten „schmückten“ den leeren Sockel mit einer leeren Pfefferminz-Schnapsflasche.