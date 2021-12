Stadtroda: Über das Leben mit dem Asperger-Syndrom

Stadtroda. Stadtrodaer Chefarzt verweist auch auf Fälle im Saale-Holzland, die nicht erkannt werden.

„Das steigende öffentliche Interesse am Thema Autismus hat unter anderem dazu geführt, dass Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation oder exzentrisch anmutende Interessen auch im Erwachsenenalter als Kernsymptome einer Autismus-Spektrum-Störung wahrgenommen werden“, erklärt Udo Polzer, Ärztlicher Direktor am Asklepios-Fachklinikum Stadtroda.

Während schwere Formen, etwa der frühkindliche Autismus, bereits in sehr jungen Jahren diagnostiziert werden, gehen Experten inzwischen davon aus, dass das vergleichsweise mildere Asperger-Syndrom teilweise während der Kindheit unerkannt bleibt. Gerade bei leichteren Formen gelingt es den Betroffenen durch hohe Anpassungsleistungen teilweise sogar, sich ein nahezu akzeptables Sozialverhalten anzutrainieren. „Inzwischen ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Prozent der Bevölkerung von einer Autismus-Spektrum-Störung betroffen ist. Heruntergerechnet auf das Saale-Holzland wären das 800 Personen. Das entspricht der Zahl jener, die an einer Schizophrenie leiden. Zudem wird davon ausgegangen, dass nur zwei von drei Betroffenen tatsächlich diese Diagnose erhalten“, sagt der Chefarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie, Psychotherapie, Gerontopsychiatrie und Suchterkrankungen. Der Anteil sei also deutlich höher als bislang angenommen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Menschen mit einem nicht diagnostizierten Asperger-Autismus können ihre Beeinträchtigungen oft über einen längeren Zeitraum relativ gut kompensieren. Meistens haben sie sogenannte Anker-Freunde, die ihnen Halt geben. Das kann der Partner sein oder gute Freunde. Fällt eine solche Beziehung aus welchen Gründen auch immer weg, brechen die Betroffenen zusammen“, verdeutlicht Polzer. Der Asperger-Autismus, so erklärt der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, sei eine neurologische und mentale Entwicklungsstörung, die genetisch bedingt sei. Die Veränderungen im Gehirn führen zu bestimmten Auffälligkeiten. Im Unterschied zu schwereren Formen des Autismus-Spektrums geht das Asperger-Syndrom meist nicht mit einer Intelligenzminderung einher. Betroffene haben sogar oft eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz. „Das Asperger-Syndrom kann allerdings nicht geheilt werden. Die Störungen bleiben ein Leben lang bestehen. Sie betreffen die soziale Interaktion, die Kommunikation und ganz spezielle Interessen oder Rituale“, erklärt Polzer. Aus diesen Marotten können Probleme im Beruf resultieren, aber auch in der Aufrechterhaltung von Beziehungen.

Eine Asperger-Diagnose im Erwachsenenalter zu stellen, sei äußerst schwierig. Hierfür bedarf es der Kooperation von Eltern, Geschwistern oder Lehrern. Entscheidend ist es, herauszufinden, ob die Auffälligkeiten schon während der Kindheit bestanden haben.

Da Autismus weder heilbar noch wirklich medikamentös behandelbar sei, habe die Diagnose-Stellung für den Betroffenen vor allem psychotherapeutisch den Zweck, den Druck wegzunehmen, indem man buchstäblich sagt: Du hast Autismus, du bist einfach so, wie du bist.