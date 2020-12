Das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises befindet sich derzeit in Stadtroda.

Stadtroda will um Kreisämter kämpfen

Tatenlos wollen die Mitglieder des Stadtrates Stadtroda die vom Landratsamt Saale-Holzland beabsichtigte Verlegung von Kreisämtern aus Stadtroda nach Eisenberg nicht hinnehmen.

So soll der Stadtrat auf seiner Sitzung am kommenden Montagabend ab 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus sich zu einem Positionspapier bekennen, in dem die Stadt gegen eine Umverlagerung der Ämter interveniert.

Neben dem Gesundheitsamt sind derzeit in Stadtroda das Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie der Zweckverband Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt angesiedelt.

Ferner geht es auf der öffentlichen Sitzung um etliche Satzungsänderungen.