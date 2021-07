Stadtroda: Zeugnisse für Landwirtschafts-Nachwuchs

Stadtroda. Absolventen der Fachschule für Agrarwirtschaft werden für ihre Leistungen gewürdigt.

Am Dienstag wurden an der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda die Fachschulzeugnisse übergeben. Zu der feierlichen Zeugnisübergabe waren Peter Ritschel, Präsident des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum sowie Vertreter des Thüringer Bauernverbandes als Gäste, anwesend, um den Absolventen für ihre berufliche Laufbahn alles Gute zu wünschen, heißt es in einer Mitteilung der Fachschule.

20 Fachschülerinnen und Fachschüler erhielten nach zweijähriger Fortbildung ihr Abschlusszeugnis. Sie absolvierten mit der neuen Thüringer Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachschulen im Bereich der Agrarwirtschaft (Thürapofa) erstmalig die Fortbildung zum „Staatlich geprüften Agrarbetriebswirt“.

Durch die seit dem Schuljahr 2017/18 gültige Thürapofa sei eine Anpassung der Unterrichtsinhalte an die aktuelle Situation in der agrarwirtschaftlichen Fortbildung erfolgt. Dabei seien die Zugangangsvoraussetzungen erweitert sowie der Bildungsgang im Bereich Agrarwirtschaft generalisiert worden.

Herausforderungen durch Corona

Die Bewältigung des letzten Ausbildungsabschnittes unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie sei eine besondere Herausforderung für den Jahrgang gewesen. Begleiterscheinungen wie Regelungen zur Kontaktminimierung im Schulgebäude und im Wohnheim, Abstand halten, Maskenpflicht und teilweise auch Homeschooling hätten die gemeinsame Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen erschwert. Auch habe die schriftliche Abschlussprüfung im Fach Angewandte Betriebswirtschaftslehre aufgrund hoher Inzidenzzahl im Saale-Holzland-Kreis verschoben werden müssen.

Dennoch hätten die Fachschülerinnen und Fachschüler teilweise mit beachtlichen Leistungen die Fortbildung beendet. Daniel Schönefeld von der Agrargenossenschaft Drei Gleichen e.G. in Mühlberg, Julia Raßbach von der Smaxtec GmbH in Aschaffenburg und Maximilian Fiebrich von der Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH in Bad Langensalza wurden für die besten Gesamtdurchschnitte ihres Jahrganges mit einer DLG-Jahresmitgliedschaft geehrt.

Für sehr gute Projektarbeiten erhielten Daniel Schönefeld von der Agrargenossenschaft Drei Gleichen e.G. in Mühlberg und Christoph Proft von der Agrargenossenschaft Reinholdshain e.G in Dippoldiswalde eine Würdigung durch den Thüringer Bauernverband.

Weiterhin hohe Nachfrage nach Absolventen

Erfreulich sei, dass ein großer Teil der Absolventen der Fachschule Stadtroda bereits einen Arbeitsvertrag unterzeichnet hat. Der Bedarf an Nachwuchskräften werde nach wie vor nicht in vollem Umfang gedeckt. Die Landwirtschaftsbetriebe in Mitteldeutschland sollten deshalb gezielt – und das bereits während der Berufsausbildung – junge Menschen auswählen, die durch gute Leistungen auffallen und deren berufliche Weiterentwicklung fördern, heißt es in der Mitteilung.

Die Fachschule sei mit der Fort- und Weiterbildung auch zukünftig ein kompetenter Partner für die Qualifizierung von Fach- und Führungskräften für die Landwirtschaft. Es bestehe noch die Möglichkeit, sich für das Schuljahr 2021/22 anzumelden. Beginn der Ganzjahresschule sei am 6. September, die Winterschule starte am 11. Oktober. Ende August würden an der Fachschule für Agrarwirtschaft Stadtroda nochmals Info-Tage durchgeführt.

Das Team der Schule berate Interessenten auch telefonisch unter der Nummer 0361/574062-609 über die Fortbildungsmöglichkeiten, die Anforderungen und Inhalte der Ausbildung.