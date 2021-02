Stadtrodaer Ärzte: „Präsenzunterricht ist elementar für erkrankte Schüler“

Kinder und Jugendliche, die unter psychischen Erkrankungen leiden, haben vielfach auch keine unproblematische Schullaufbahn. Ein mehrwöchiger Klinikaufenthalt ohne direkte Ansprache durch die Lehrer, wie es beim herkömmlichen Homeschooling in der Corona-Pandemie Realität ist, könnte viele Betroffene weit zurückwerfen.

Susanne Knoll, die die Klinikschule des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda leitet, hat sich deswegen rechtzeitig vor Beginn des aktuellen Lockdowns beim Staatlichen Schulamt um eine Ausnahmegenehmigung bemüht. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr hatte die Klinikschule komplett schließen und auf Distanzunterricht umstellen müssen.

Gemeinsam mit ihren sechs ausschließlich am Klinikum unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen sowie einer stundenweise tätigen Lehrerin im Ruhestand gewährleistet sie nun in den Klassen 1 bis 6 sowie in den Prüfungsjahrgängen eine verbindliche schulische Notbetreuung. Alle anderen Schüler erhalten Arbeitsaufträge, die regelmäßig in persönlichen Konsultationen besprochen werden. So bleiben auch diese Kinder und Jugendlichen in Kontakt mit den Kliniklehrern.

Bis zu sechs Stunden täglich wird unter Einhaltung der Hygienevorschriften in der Klinikschule gelehrt. „Jeder Schüler kriegt maximal drei Unterrichtsstunden am Tag in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch“, sagt Knoll.

Den Präsenzunterricht begrüßt auch Petra Baum, die am Klinikum für die Frühförderung zuständig ist: „Gerade bei Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen liegen häufig die Voraussetzungen für Homeschooling nicht vor, insbesondere bei Kindern in den Klassen 1 bis 3“, sagt Petra Baum.

Kinder sind es nicht gewohnt, durch Anstrengung Erfolge zu erleben

„Wir müssen ungeheuer viel Energie entwickeln, um sie individuell zu motivieren. Diese Kinder fallen durch alle Netze. Sie sind es nicht gewohnt, durch Anstrengung Erfolge zu erleben. Wenn dazu noch psychische Störungen kommen, führt es häufig in die Überlastung.“

Im Schulsystem gebe es keine Kapazitäten, diese Kinder im Einzelfall aufzufangen. Die Lehrer stünden vor einem sehr großen Spagat, individuell zu fördern und dem Durchschnittsschüler ausreichend Anregungen bieten zu können. „Der funktionelle Analphabetismus könnte, so Experten, auf 25 bis 40 Prozent steigen“, befürchtet Baum.

Dass seine Patienten auch weiterhin Zugang zum Präsenzunterricht beziehungsweise die Möglichkeit von Konsultationen erhalten, freut Michael Kroll, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Fachklinikum Stadtroda.

Online-Unterricht sei in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht nur technisch und von den Stationsabläufen nicht gut umsetzbar, sondern vor allem auch, weil viele Patienten unter Schulangst leiden, Schulverweigerer seien oder anderweitig einen Knacks in der Schullaufbahn hätten. Angesichts des großen Themas Bildungsgerechtigkeit findet es Kroll „gut, dass diese Kinder jetzt mal einen Bonus haben, dadurch, dass sie in der Klinik sind.“

„Die Lehrer unserer Klinikschule machen gerade in der Corona-Pandemie einen immens wichtigen Job. Zumal sie sich im Vergleich mit Kollegen, die von zu Hause aus unterrichten, trotz aller Hygienemaßnahmen einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen, da die Kinder ja unter sehr geschützten Bedingungen an den Wochenenden nach Hause gehen“, sagt Kroll.

Zum Hygiene-Konzept gehört neben Abstandhalten, Maskenpflicht und Gruppenaufteilung auch ein wöchentlicher Antigen-Test für Lehrer und Schüler.