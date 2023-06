Stadtrodaer Großbaustelle: Eilantrag abgewiesen

Quirla. Tiefbauarbeiten zwischen Quirla und Stadtroda beginnen in Kürze. Was das für ÖPNV-Nutzer bedeutet

Wie der Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland (ZWA Thüringer Holzland) in einer Mitteilung zur Gemeinschaftsmaßnahme „Ortsdurchfahrt Quirla“ am Freitag informiert hat, hat das Verwaltungsgericht Gera nach einem Erörterungstermin am Donnerstag zu einem Eilantrag eines Stadtrodaer Gewerbetreibenden gegen die Durchführung der Gemeinschaftsmaßnahme mitgeteilt, dass der Antrag abgewiesen wurde. Daraus folgt, dass die Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt“ Quirla wie angekündigt in der 26. Kalenderwoche beginnt.

Dazu wird am Montag, 26. Juni zunächst die Umleitungsbeschilderung aktiviert. Am Dienstag, 27. Juni, folgt mit der Einrichtung der Baustelle der Baubeginn.

Auch die JES Verkehrsgesellschaft informierte diesbezüglich, dass aufgrund der Tiefbauarbeiten zwischen Quirla und Stadtroda und der damit einhergehenden Vollsperrung ab Montag, 26. Juni, die Buslinien 470, 471 und 475 nach geänderten Fahrplänen verkehren.

Die Linie 470 verkehrt in beiden Richtungen zwischen Hermsdorf, Bahnhof und Quirla, Ersatzhaltestelle.

Fahrgäste, die nach Stadtroda möchten, steigen bitte in Hermsdorf am Bahnhof um. Auf der Linie 471 fährt die JES Verkehrsgesellschaft im morgendlichen Schülerverkehr in Richtung Stadtroda/Tröbnitz eine Umleitung über Möckern und Ulrichswalde. Die Schülerfahrten am Nachmittag in der Gegenrichtung verkehren über die Tälerdörfer.

Die Haltestellen Stadtroda, Sportplatz und Quirla können nicht bedient werden. In Quirla wird eine Ersatzhaltestelle für die Fahrgäste in der Wendeschleife am Autohof eingerichtet.