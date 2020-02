Stadtrodaer malt in Weimar Ballett-Tänzerin

Der Stadtrodaer Künstler Sven Morawietz (34), Spitzname „Mo“, hat jetzt auch in Weimar seine Spuren hinterlassen. Zusammen mit Manuel Haupt (30) verewigte er auf einer Fassade eines Wohnblockes in Weimar-Schöndorf eine zwölf Meter große Ballett-Tänzerin.

Flächen für legales Sprayenfehlen in Weimar

Die kreisfreie Stadt Weimar hat ein Problem: Es gibt nicht ausreichend freie Flächen für Sprayer. Vor einem Jahr trafen sich interessierte Leute und suchten gemeinsam nach geeigneten Flächen. „Diese Fassade oberhalb der Grundschule Schöndorf gehört dazu. Wenn wir fertig sind, ist die Fläche offiziell für andere Sprayer freigegeben“, sagte Haupt

Zuerst stand die Polizei da

Morawietz und Haupt gehen davon aus, dass die anderen Sprayer vor allem den unteren Teil nutzen. „Deshalb haben wir die Tänzerin in die Mitte der Fassade gemalt. Wir denken nicht, dass die anderen Leute mit großer Technik anrollen. Sie werden maximal bis in zwei Meter Höhe arbeiten“, sagte Morawietz. Knapp 24 Stunden brauchte das Duo für das Kunstwerk „Mutter-Natur“. Der Beginn am Donnerstag verlief holprig. Als sie starten wollten, bekamen sie Besuch von der Polizei. Die Beamten hatten offenbar einen Anruf bekommen, dass da Unbekannte eine Wand besprühen würden. Und dann hatten die Polizisten auch etwas gegen die vorhandenen Arbeitsmittel. „Wir mussten alles wieder einpacken. Wir riefen beim Bürgermeister an. Wir fragten ihn, ob er uns mit einer Hebebühne helfen könnte“, sagte Morawietz. Das klappte. Die Künstler konnten von einer Firma eine Hebebühne abholen. Die Bühne war aufgebaut auf dem unebenen Gelände, da riss der Hydraulik-Schlauch. Ersatz musste her. Die Firma half erneut - mit einer anderen Bühne. Mit einem Tag Verspätung startete das Projekt. Über einen Projektor wurde das Bild an der Fassade abgebildet. Am Sonnabend kurz nach 15 Uhr war die Tänzerin zu sehen.

Weimarer Wohnstätten sehrzufrieden mit dem Ergebnis

Mit im Boot war auch das Team der Jugendarbeit Weimar mit Koordinator John Panknin und Weimar Wohnstätten. „Das Bild ist außergewöhnlich schön geworden“, sagte Udo Carstens, Geschäftsführer von Weimar Wohnstätten. Morawietz und Haupt arbeiteten unentgeltlich. „Wir sehen unsere Arbeit als eine Werbung, wie man eine graue Fassade mit etwas Farbe wieder schön machen kann“, sagte Morawietz. In Stadtroda durfte der 34-Jährige im Ortsteil Gernewitz bereits seine Kreativität unter Beweis stellen. Auf dem Dorfplatz malte er das übergroße Eichhörnchen an eine Fassade. Möglicherweise stehen 2020 weitere Aufträge in Aussicht. Er hat drei Entwürfe für Fassaden bei Interessenten vorgelegt.