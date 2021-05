Stadtrodaer Online-Symposium rückt Essstörungen in den Fokus

Stadtroda. Stadtrodaer Experten fordern: Ärzte und Psychotherapeuten sollen sich im Interesse der essgestörten Patienten besser vernetzen.

Das ursprünglich als Präsenz-Veranstaltung konzipierte Symposium zum Thema Essstörungen des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda findet aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen am Samstag, 5. Juni, 9 Uhr, online statt. Den Initiatoren – Dr. Uwe Wutzler, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, und Oberärztin Dr. Julia Murr – ist es wichtig, dass dieser Problematik auch in der Pandemie Beachtung geschenkt wird. Den Termin in diesen ungewissen Zeiten zu verschieben, war für beide keine Option gewesen.

„Die Versorgung von essgestörten Patienten in Thüringen ist noch sehr ausbaufähig. Die Kooperationspartner könnten besser zusammenarbeiten. Daher möchten wir uns mit dem Symposium an eine breitgefächerte Zielgruppe aus Haus- und Fachärzten, Psychotherapeuten sowie medizinisches und pädagogisches Fachpersonal richten“, sagt Wutzler. Zudem möchten Wutzler und Murr gern ein Netzwerk etablieren, um Betroffenen besser, schneller und nachhaltiger helfen zu können.

Wutzler erinnert sich an den Fall einer Patientin mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 12, die trotz akuter Lebensgefahr eine Odyssee zwischen Psychiatrie, Notaufnahme und stationärer Aufnahme durchlaufen hatte.

Eine Form der Essstörung ist die Anorexia nervosa oder Magersucht. Davon betroffene Menschen besitzen meist eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers und verweigern aus Furcht vor Gewichtszunahme die Aufnahme von Nahrung. Darüber hinaus versuchen manche Anorexie-Patienten eine Gewichtsreduktion zusätzlich durch übermäßiges Sporttreiben oder Erbrechen und Medikamentenmissbrauch zu erreichen. Fünf bis 16 Prozent der Betroffenen sterben an den Folgen der Anorexia nervosa.

„Charakteristisch für das Krankheitsbild ist eine sehr ambivalente Therapiemotivation“, sagt Oberärztin Murr, „die Angst vorm Zunehmen ist oft sehr groß, die Einsicht der Patienten in die körperlichen, psychischen und sozialen Folgen der Erkrankung dagegen gering“. Viele Magersüchtige seien so von der Idee beherrscht, immer dünner sein zu müssen, dass darüber Interessen und Freunde verloren gehen. „Da kann es beispielsweise darum gehen, ob die halbe Weinbeere nun gegessen wird oder nicht“, hat Murr erlebt. „Sie haben oft gar nichts anderes mehr als ihre Essstörung“, bedauert sie.

Einstieg erfolgt oft über Diäten

Bei den Betroffenen handele es sich oft um junge Frauen. Der Einstieg erfolge nicht selten über Diäten. Oft werden sie zunächst sozial bestärkt und gelobt, wenn sie abnehmen. Eigentliche Ursache der Erkrankung sei jedoch – ähnlich wie bei anderen psychischen Erkrankungen – ein innerer Konflikt, der oft durch äußere Faktoren aktiviert werde. Klassisch seien hier Abnablungsphasen von den Eltern in der Pubertät oder nach dem Schulabschluss.

„Das Schwierige ist, dass wir alle gerne schlank sein wollen. Magersucht hingegen ist eine schwerwiegende Erkrankung, die dringend einer fachkundigen psychosomatischen Behandlung bedarf“, unterstreicht Wutzler.

Ziel der stationären Behandlung sehr schwer erkrankter Patienten sei es zunächst, Gewicht zuzunehmen, damit die Patienten wieder psychotherapiefähig werden. Hierzu gehört eine Essbegleitung, das heißt, ein Mitarbeiter des therapeutischen Teams unterstützt die Patienten direkt während der Hauptmahlzeiten im Kampf gegen die Essstörung.

Ziel sei eine Gewichtszunahme von 500 bis 1000 Gramm pro Woche, welche vertraglich mit dem Patienten vereinbart wird. „Zudem ist es sehr wichtig, gemeinsam mit der Patientin zu schauen, welche Not sie eigentlich mit der Essstörung ausdrücken will“ sagt Murr.

Alleinstellungsmerkmal in Stadtroda ist ein Konzept, nach dem die Patienten in Gruppen gegliedert werden. In der einen Gruppe werden Patienten behandelt, deren Essstörung vorwiegend auf einer Borderline-Persönlichkeitsstörung basiert. Die zweite Gruppe besteht aus Betroffenen, deren Erkrankung eher zwanghaft-perfektionistischen Ursprungs ist. Bei einer dritten Gruppe steht die Traumatherapie im Vordergrund.

Die Anmeldeunterlagen zum Symposium können Interessierte über das Sekretariat der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Asklepios Stadtroda per E-Mail anfordern: sa.trautsch@asklepios.com