Stadtrodaer Päckchen für ein albanisches Waisenhaus

Stadtroda. Stadtrodaer Adventgemeinde beteiligt sich seit 15 Jahren an der Aktion „Kinder helfen Kindern“.

Altea lebt mit ihrer Familie in einer Roma-Gemeinschaft im albanischen Fushe Kruja – in einem Zelt. Das Thema Schule ist für die Zehnjährige eine große Herausforderung. Weil ihre Eltern weder lesen noch schreiben können, muss sich das Mädchen sein Wissen allein aneignen. Die Organisation „Adra“ hat Altea deshalb in ihr Bildungsprogramm aufgenommen.

„Adra“ ist gleichwohl Urheberin der Aktion „Kinder helfen Kindern“. Jedes Jahr im Oktober werden Päckchen in sieben Projektländer geschickt, um dort Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Die Päckchen aus Stadtroda finden via Lastkraftwagen nach Albanien, wo 2022 über 3000 Pakete empfangen wurden. Andreas Walzik und die hiesige 70 Mitglieder starke Adventgemeinde beteiligen sich seit etwa 15 Jahren an der Aktion.

„Sie ist angelehnt an ‘Weihnachten im Schuhkarton’“, sagt Walzik. Der Inhaber des Fliesencenters, wo die Kartons ab sofort abgeholt werden können, freut sich über die genormten Pappbehältnisse für die Geschenke.

„Weil man vom Kinderschuh bis zum Stiefel alles kaufen kann, gibt es bei Schuhkartons Größenunterschiede.“ Er sieht darin den Nachteil, dass weniger Kartons auf die Paletten passten. Die Sendung aus Stadtroda wird voraussichtlich einem Waisenhaus zufallen. „Genaueres erfahren wir erst kurz vor Abfahrt des Transporters.“ Auf den Kartons steht, was verpackt werden darf und was nicht. Andreas Walzik begleitet die Aktion mit ganzem Herzen: „Ich war schon einmal mit auf der Reise. In Albanien wird einem bewusst, wie gut es uns hier in Deutschland geht.“ Walzik ist enttäuscht über die aus seiner Sicht mangelhafte Beteiligung von Kindergärten und Schulen und wünscht sich stärkeres Engagement. „Man könnte ein Schulprojekt aus der Aktion machen, es gibt so viele Möglichkeiten.“

Kartons sind außer im Fliesencenter auch in der Touristinformation von Stadtroda erhältlich. Informationen: www.kinder-helfen-kindern.org