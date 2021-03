Stadtrodaer Schülerinnen finden Omas alten Klamotten schick

Leoni Fahrenkrug (li) und Carlotta Bätz vom Stadtrodaer Gymnasium zeigen alte Kleidungstücke, die sie in den Schränken ihrer Mütter und Großmütter entdeckt haben und selbst tragen.

Stadtroda. Zwei Abiturientinnen beschäftigen sich in ihrer Seminarfacharbeit mit dem Thema der bestmöglichen Nutzung von Altkleidern.

Gerade einmal zwei Mal wurde das T-Shirt getragen, dann wanderte es zusammen mit anderen Kleidungsstücken in den Altkleidercontainer. Was das Wegwerfen von Kleidungsstücken angeht, sind die sonst eigentlich knausrigen und auf den Geldbeutel bedachten Deutschen nicht gerade zimperlich: Rund eine Million Tonnen Altkleider werden nach den Recherchen der beiden Abiturientinnen Carlotta Bätz und Leoni Fahrenkrug vom Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium jährlich allein in Deutschland entsorgt.