Die Schützengesellschaft zu Roda 1810 in Stadtroda hat ihre Vereinsfahne hinter Panzerglas drapiert, wie Vorsitzender Friedrich Schwarze erklärt.

Stadtrodaer Schützenfahne hinter Panzerglas

Das Heiligtum der Schützengesellschaft zu Roda 1810 ist sicher. Die Rede ist von der Vereinsfahne. Sie hing bis vor Kurzem ungeschützt an der Stirnwand des Schützenzimmers im Schützenhaus. Dass dieser Teil des Raumes bei Feierlichkeiten immer wieder für Büfetts genutzt wurde, sah man der Fahne an. Im unteren Teil sind, wenn man genau hinschaut, Fett-Spritzer, Wasserflecken oder auch vereinzelt Essensreste erkennbar.

„Wir mussten reagieren“, sagte Friedrich Schwarze, wiedergewählter Vorsitzender der Stadtrodaer Schützen. Und sie haben reagiert. Die Fahne hängt zwar weiter an ihrem Platz, aber ist nun geschützt durch eine Glasscheibe. „Es ist Panzerglas, ein Zentimeter dick. Da kann jemand auch mal dagegen stoßen, da passiert nichts. Die Fahne können wir an der Seite herausnehmen, wenn wir sie zu Präsentationszwecken brauchen“, so Schwarze.

Auch eine Variante mit Plexiglas war im Gespräch gewesen. Diese Idee wurde verworfen, da dieses Glas nach einer Weile einen Gelbstich entwickelt hätte. Mit dem Panzerglas haben die Schützen den ersten Schritt geschafft zum Erhalt ihrer Vereinsfahne. Der nächste soll folgen. Es geht um die Reinigung des Fahnenstoffes.

Das Reinigen einer Vereinsfahne ist nicht billig

„Wir haben uns Angebote eingeholt. Das Reinigen einer solchen Fahne ist nicht billig. Wir sind dann auf die Firma gekommen, die die Fahne hergestellt hatte. Das Angebot ist das beste. Wir liegen jetzt bei 700, 800 Euro“, sagte der Vereinschef. Dass die Fahne von Spitzern und Essensresten befreit werden soll, darüber sind sich alle Mitglieder einig. „Sicherlich erkennt man die Flecken nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. Das ist kein schönes Bild für unseren Verein, wenn wir uns mit einer schmutzigen Fahne zeigen“, so Schwarze.

Geprüft wird aktuell die Form der Finanzierung. Der hohe Preis für die Reinigung der Fahne kam für Schwarze nicht überraschend. „Der Fahnenstoff ist ein spezieller. Da kann man nicht einfach mit einer Handwaschpaste ran. Er besteht aus drei Lagen. Die Leute von der Fahnenstickerei haben mir erklärt, dass sie die Lagen vor der Reinigung voneinander trennen und dann den Stoff einzeln reinigen. Das bekommt man als Laie natürlich nimmer hin. Das sollte man schon den Fachleuten überlassen, die davon etwas verstehen“, sagte Schwarze.