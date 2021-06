Stadtrodaer Waldkindergarten ist eröffnet

Stadtroda. Der Waldkindergarten des Stadtrodaer Bildungswerks Blitz startet mit sieben Kindern.

Der Waldkindergarten Stadtroda, eine Einrichtung des Vereins Bildungswerk Blitz am östlichen Rand der Stadt, ist gestern eröffnet worden. Aufgeteilt in zwei Gruppen konnten Kindergarten-Leiterin Susanne Weschenfelder und Erzieherin Beate Gustav am Vormittag sieben Kinder und ihre Eltern auf dem zirka 2100 Quadratmeter großen Areal im Wald empfangen. Sich gegenseitig kennenlernen, das Gelände erkunden, gemütlich beisammensitzen und in einem Buch lesen, das von einem Mädchen erzählt, das im Wald lebt und alles von den Tieren lernt – das waren einige der Erlebnisse, die die Kinder an ihrem ersten Tag im neuen Waldkindergarten machen konnten.