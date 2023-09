Stadtrodas Bürgerbus erobert Europa

Stadtroda. Zwei Bürgerbusfahrer der ersten Stunde waren auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nach Berlin zum diesjährigen Bürgerfest eingeladen worden.

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, fabulierte der Dichter Matthias Claudius im Jahr 1775. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das Wort erhielten Diethard Lumpe und Holger Ruprecht zur jüngsten Teambesprechung der Bürgerbusfahrer im Bürgersaal des Stadtrodaer Rathauses. Die beiden Fahrer der ersten Stunde waren – auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier – von ihrem Team im September nach Berlin zum diesjährigen Bürgerfest delegiert worden.

Zu verdanken war die zweitägige Reise einem von der DAK-Gesundheit initiierten deutschlandweiten Wettbewerb zum Thema „Für ein gesundes Miteinander“, wobei die Fahrer des Bürgerbusses Stadtroda-Schlöben den ersten Platz belegten. Die Kasse durfte aufgrund ihres Engagements auf Schloss Bellevue am eigenem Stand ähnliche Initiativen vorstellen.

Die Zwei-Mann-Delegation war allerdings nicht nur zum Vergnügen, sondern in wichtiger Mission unterwegs. Sie sollte dem Bundespräsidenten eine Gegeneinladung zur Feier des zehnjährigen Bürgerbus-Bestehens im kommenden Jahr überreichen, und zwar von Angesicht zu Angesicht.

Schon die Reise in die Bundeshauptstadt sei ein Abenteuer gewesen, berichten Ruprecht und Lumpe. „Bei schönstem Sonnenschein fanden wir uns am Abreisetag am Bahnhof von Stadtroda ein. Wer nicht kam, war der Zug“, erzählt Holger Ruprecht. Stattdessen seien Polizisten erschienen, die freundlicherweise recherchierten, wo der Zug geblieben sei. Er war auf der Stecke aufgehalten worden.

„Mit ziemlicher Verspätung ging es dann mit 250 Kilometer pro Stunde im ICE über die Schienen. Es war eine herrliche Fahrt, kein Rütteln und kein Schütteln“, schwärmt Ruprecht.

Auf dem Schloss angekommen, wimmelte es von Menschen, ungefähr 6000 Gäste waren zu dem Sommerfest eingeladen worden. An den Dresscode – Uniform, Tracht oder Abendgarderobe – hätten sich nicht viele Besucher gehalten. Am Stand der DAK herrschte helle Aufregung, „wir warteten auf Herrn Steinmeier, weil wir ihm doch die Einladung überreichen wollten.“ Weil Steinmeier entgegen der Vereinbarung dann doch nicht zum Thüringer Pavillon kam, nahmen die Stadtrodaer mit Ministerpräsident Bodo Ramelow vorlieb, der sich an die Sache mit dem Bürgerbus erinnern konnte. „Das war ein großer Vorteil“, sagt Diethard Lumpe: „Man reichte uns die Thüringer Bratwurst, nach der wir uns nicht anstellen wollten, in Keramikschälchen.“

Eine schöne Rede über Ehrenamt habe Steinmeier gehalten, und dass ohne privates Engagement hier alles den Bach runterginge, erzählen die Busfahrer angetan. Zur persönlichen Begegnung kam es nicht. Wie sollte die offizielle Einladung von Bürgermeister Klaus Hempel aus dem heimischen Stadtroda nun an den richtigen Mann gebracht werden?

Ein Spaziergang durch das Schloss brachte die Überbringer der Botschaft immerhin in Steinmeiers Arbeitszimmer, „wo wir das Schreiben einem Mitarbeiter des Bundespräsidenten übergaben.“

Die Teilnahme am Bürgerfest sei für beide von der Einladung mit goldenen Lettern bis zur logistischen Meisterleistung namens Bürgerfest ein unvergessliches Erlebnis gewesen. „Wir waren stolz, die Initiative Bürgerbus repräsentieren zu dürfen“, sagt Diethard Lumpe. Berlin war allerdings erst die Generalprobe. Im kommenden Jahr ist das gesamte Team der Bürgerbusfahrer nach Brüssel ins Europaparlament eingeladen.