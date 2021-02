Stadtrodas Bürgermeister dankt Schneehelfern

Schneeberge werden in der Stadt Stadtroda auf Straßen, Plätzen und Zuwegungen beseitigt. Neben Bauhofmitarbeitern waren Mitarbeiter des Agraunternehmens Wöllmisse Schlöben mit Sitz in Gernewitz im Einsatz. Sie nahmen die Schneemassen mit einem Teleskoplader auf und transportierten den Schnee zum Parkplatz am Schützenhaus. So wurden unter anderem Buszufahrten frei geräumt.