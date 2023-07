Stadtrodas Grundschulleiter iust stolz auf seine Schüler: Forum für die Biotonnen

Stadtroda. In einer Arbeitsgemeinschaft entwickelten Stadtrodaer Grundschüler einen Comic gegen Lebensmittelverschwendung

Hätte die Sonne am Freitagabend geschienen – gegen Antje Hübner, Leiterin der Stadtbibliothek von Stadtroda, wäre sie chancenlos gewesen. Bevor die Strahlefrau im vergangenen September die Leitung der Einrichtung übernahm, entwickelte sie Projekte für den Schulunterricht.

„Die Arbeit mit den Kindern macht mir einen Riesenspaß“, sagt Hübner, voller Vorfreude auf die bevorstehende Lesung mit ihren jungen Autoren im Grundschulalter. Mit jedem neuen Besucher nimmt das Strahlen noch ein wenig zu. Seine Schüler in Aktion zu sehen, dass will sich auch Stefan Böhm, Leiter der Grundschule „Milo Barus“ in Stadtroda, nicht entgehen lassen. Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassenstufe hatten in einer Arbeitsgemeinschaft unter Federführung von Antje Hübner den Comic „Biotonnen, vereint euch“ geschrieben, der die Verschwendung von Lebensmitteln anprangert. Das Projekt mit dem Namen „Die Federsammler“ wurde unter dem Dach des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für jugendliches Lernen „Jugend will...“ gGmbH Jena durchgeführt.

„Bei diesem Projekt geht es um Wortschatzförderung durch Schreiben“, erklärt Antje Hübner. „Die Kinder schrieben die Texte für ihren Comic und erfanden dessen Figuren.“ Die Arbeit habe Kooperationsgeist und Teamfähigkeit gefördert. Seit 2012 gebe es das Projekt, nach Australien, Japan und Korea sei es nun in Stadtroda angekommen.

Mit der Vorstellung der druckfrischen Publikation ist auch eine Lesung verbunden. Die Kinder haben anschaulich aufgeschrieben, was Lebensmittel empfinden, wenn sie verschwendet werden, und geben den Inhalt der Sprechblasen mit schauspielerischem Können wieder. Zum Schluss gibt es noch ein Quiz, mit dem die Autoren das Interesse ihrer Zuhörer überprüfen wollen. Wer gut aufgepasst hat, erhält einen Gutschein für einen Monat kostenlose Nutzung der Bibliothek. Von jedem verkauften Comic geht ein Teil des Erlöses als Spende an die Grundschule. Schulleiter Böhm gefällt, wie seine Schülerschaft nicht nur zum Lesen, sondern sogar zum Schreiben gebracht wird, und er wünscht sich eine Fortführung dieser Aktion.