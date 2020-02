Stadtrodas Schützen wählen einen neuen Vorstand

Friedrich Schwarze aus Waldeck macht weiter. Der 69-Jährige hatte sich am Sonnabend bei der Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft zu Roda 1810 wieder aufstellen lassen auf die Liste der Kandidaten. Und Schwarze, 1950 in Stadtroda geboren, ehe ihn die Liebe nach Waldeck zog, bekam von den 50 Mitgliedern das entsprechende Votum, genau wie sechs andere Schützenbrüder.

Nicht mehr dabei ist Volker Töpel, der aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten will. Für ihn rückten mit Klaus Langhof und Andreas Kirsch gleich zwei neue Mitglieder nach. Die Vergrößerung des Vorstandes von sechs auf jetzt sieben Personen hat mit der künftigen Aufgabenverteilung zu tun. Sie soll auf mehrere Schultern gleichmäßig verteilt werden.

Fast hätten die Anwesenden im Schützenzimmer des Stadtrodaer Schützenhauses gar nicht erfahren, wer den Vorsitz in den nächsten drei Jahren übernehmen wird. Versammlungsleiter Dietmar Gruber hatte am Ende der Versammlung auf die nächste Sitzung des Vorstandes verweisen, „dort wird sich der Vorstand konstituieren“, sagte Gruber. Einige Mitglieder blieben hartnäckig. Sie wollten wissen, wer der Vorsitzende ist. Gruber schaute kurz zu seinen Mitgliedern im Präsidium. Dann sagte er: „Wir sind uns schon in der Essenspause einig gewesen, dass der Friedrich unser Vorsitzende bleibt. Ich hoffe, dass diese Entscheidung auf eure Zustimmung trifft.“

Nächster Höhepunkte im Vereinsleben ist das Frühlingsfest

Nach der Abgabe der Stimmzettel rückte Peter Rehse, der Träger der neuen Schützenkette, in den Mittelpunkt. Er präsentierte nicht nur die Kette, er erfüllte auch einige Foto-Wünsche von Vereinsmitgliedern. 18 Uhr wurde vom Schützenhaus-Team um Sascha Oehler das Abendessen serviert. Nur die vier Mitglieder der Wahlkommission, angeführt von Jürgen von Rein, saßen noch im vorderen Gastraum der Gaststätte und zählten die Stimmen aus. 54 Minuten dauerte die Auszählung. Ehe von Rein das Ergebnis verkündete, durften er und seine drei Helfer auch erst einmal essen. „Es war eine sehr sachliche Versammlung“, sagte Schwarze.

Die nächsten Höhepunkte im Vereinsleben warten mit dem Frühlingsfest auf der Schießanlage am 16. Mai in Sankt Gangloff, mit dem Königsschießen am 20. Juni in der Schießhalle in Pößneck und mit dem Schützenfest am 5. September in der Stadtrodaer Lagerhalle.

„Für mich werden es sicherlich die letzten drei Jahre sein als Vorsitzender. Anfang 2023 bin ich 72 Jahre alt. Dann wird es sicherlich einen Wechsel an der Spitze geben“, sagte Schwarze. Die ehrenamtliche Mitarbeit in der Schützengesellschaft zu Roda sei für ihn eine Ehrensache. „Ich bin ein Typ, der sich einer Aufgabe konsequent stellt. Ich fange nicht irgendwas an und höre nach zwei, drei Jahren wieder auf. Das ist nicht mein Ding.“

Die Schützengesellschaft zu Roda zählt derzeit 70 Mitglieder. Sie kommen vor allem aus dem Saale-Holzland und Saale-Orla-Kreis.