Stadtwerke Eisenberg passen ihre Preise an

Eisenberg. Stadtwerke Eisenberg informieren zum Wegfall der EEG-Umlage und zur Entwicklung der Strompreise

Zum 1. Juli sinkt die EEG-Umlage auf Beschluss der Bundesregierung auf null. Mit dieser Umlage sind bisher die Kosten für das Erneuerbare-Energien-Gesetz zur Förderung von Wind- und Sonnenstrom gedeckt worden. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, wird der EEG-Beitrag also nicht mehr erhoben. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Eisenberg heißt, werde die im Preis enthaltene EEG-Umlage entsprechend der gesetzlichen Regelung um 3,723 Cent pro Kilowattstunde (kWh) zuzüglich Umsatzsteuer reduziert und dies in der nächsten Jahresrechnung ausgewiesen. Dies bedeute zum Beispiel bei einem Verbrauch von 3.000 kWh im Jahr für die zweite Jahreshälfte eine Ersparnis von circa 67 Euro. Der Preis wird laut Stadtwerken automatisch gesenkt, Kundinnen und Kunden müssen nicht handeln. Auch das Ablesen des Verbrauchs entfalle. Der genutzte Strom wird anhand des bisherigen Verbrauchs zum Stichtag aufgeteilt. In der nächsten Jahresrechnung werden die Verbrauchsmengen mit der jeweiligen EEG-Umlage getrennt aufgeführt. Zudem heißt es, dass die Stadtwerke die Arbeitspreise in allen Stromtarifen ab dem 1. Juli automatisch reduzieren. Demnach würden auch die Festpreiskunden mit einer sogenannten Preis-Stopp-Garantie bis 31. Dezember diesen Jahres von der Senkung profitieren. Ob die Preise im laufenden Jahr stabil bleiben, könne jedoch nicht versprochen werden. Auch auf die Einkaufskonditionen der Eisenberger Stadtwerke werde der Russland-Ukraine-Konflikt in den kommenden Monaten Auswirkungen haben und damit auf die Strom- und Gaspreise. Daher empfehle man den Kundinnen und Kunden vorsorglich ihre Abschlagshöhe für Strom trotz Senkung der EEG-Umlage vorerst konstant zu belassen.