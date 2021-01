Eisenberger Stadtwerke erweitern ihren Telefonservice

Zählerstände können in Eisenach auch via Smartphone erfasst werden.

Die Stadtwerke Eisenberg Energie (SWE) weiten zum Ende der Woche ihre telefonischen Servicezeiten aus. Das hat Geschäftsführerin Bettina Pohl angekündigt.

Bereits am Donnerstag, 28. Januar, sind die Stadtwerk bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Grund für den erweiterten telefonischen Service sind der coronabedingt geschlossene neue SWE-Kundenservice im Eisenberger Stadtzentrum und die Jahresabrechnungen 2020, die ab Donnerstag an die Abnehmer von Strom und Gas in der Kreisstadt verschickt werden.

„Mitunter gibt es Nachfragen zu den Rechnungen, deshalb verstärken wir unser Telefonserviceteam mit Mitarbeitern aus anderen Bereichen und sind länger als üblich für die Eisenberger telefonisch sprechbar“, so die SWE-Chefin. Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit, sich online bei den Stadtwerken zu melden oder selbstständig die Höhe von festgesetzten Abschlagszahlungen über das Internet-Kundenportal anzupassen.

Das SWE-Serviceteam ist telefonisch unter (036691) 66622 oder per E-Mail an service@stadtwerke-eisenberg.de erreichbar.