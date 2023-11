Stahlarbeiter aus Silbitz beim Protest in Berlin

Silbitz. Beschäftigte fordern vom Bundesfinanzminister einen Brückenstrompreis.

Am bundesweiten Aktionstag Brückenstrompreis der IG Metall haben am Freitag nach Angaben der IG Metall Aktive aus dem Stahlwerk Thüringen und Silbitz Guss teilgenommen. Zusammen mit mehr als 2000 Beschäftigten aus dem gesamten Bundesgebiet hat sich die 50-köpfige Gruppe vor dem Bundesfinanzministerium für den – seit Monaten über Parteigrenzen hinweg befürworteten – Brückenstrompreis eingesetzt.

Offener Brief

„Der Bundesfinanzminister muss endlich den Weg frei machen für wettbewerbsfähige Industriestrompreise. Die IG Metall hat in Thüringen – gemeinsam mit den Leitungen des Stahlwerks Thüringen und Silbitz Guss – bereits im Oktober in einem Offenen Brief dafür die besten Argumente geliefert: Unser Grüner Stahl hat unter fairen Bedingungen eine Goldene Zukunft, ist für die Transformation unverzichtbar und für die Zukunft unserer Region von herausragender Bedeutung“, so Christoph Ellinghaus, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Jena-Saalfeld und Gera.

Angst vor Stellenabbau

Der Industriestrompreis ist nach Gewerkschaftsangaben heute noch etwa doppelt so hoch wie 2021. Gleichzeitig stehen die inländischen Unternehmen im Wettbewerb mit Ländern, in denen Strom deutlich günstiger ist. Wenn die Schuldenbremse eine nachhaltige Entwicklung verhindert, schadet das den zukünftigen Generationen. „Wer einen Stellenabbau ausgerechnet bei den Vorreitern der Grünen Stahlproduktion riskiert, schützt weder das Klima noch die Wirtschaft,“ unterstreicht Ellinghaus.

Die IG Metall Gera und Jena-Saalfeld vertritt über 14.000 Mitglieder in Ostthüringen. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Fragen der Arbeitswelt in den Bereichen Metall- und Elektroindustrie, Textilindustrie, textile Dienste, Holz- und Kunststoffindustrie sowie den dazugehörigen Handwerken.