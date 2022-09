Startklar auf dem Flugplatz Schöngleina: Ein Selbstversuch

Schöngleina. Segelfliegen, Paragliding, Ballonfahrten und Fallschirm-Springen - all das stellten die Jenaer Vereine auf dem Flugplatz in Schöngleina beim Vereinsfest vor.

„Na, schon mal in einem Segelflieger gesessen?“ Michael Ullrich vom „Fliegerklub Carl Zeiss Jena “ begrüßt mich mit strahlendem Lächeln, und ehe ich mich recht versehe, habe ich Kamera und Notizblock beiseite gepackt und trage einen schweren Rucksack auf dem Rücken. „Das ist der Fallschirm“, erklärt mir Herr Ullrich und zeigt mir, wie ich das schwere Teil ordnungsgemäß angurte. Es muss ja im Notfall halten. Dann sitze ich auch schon im Flieger („Von rechts einsteigen“) und lasse mir die vielen Messgeräte auf dem Armaturenbrett erklären: Höhen- und Geschwindigkeitsmesser, Variometer, Funkgerät. Bord-Computer mit Kollisions-Warngerät. Mit Steuerknüppel und Fußpedal wird gelenkt, erklärt mir der Hobby-Flieger.

Bevor ich nun abheben dürfte, müsste ich die Ausbildung beim Fliegerklub absolvieren, mit einer Prüfung durch das Regierungspräsidium Thüringen. Doch dann könne der Spaß losgehen: Für 42 Euro im Monat könne ich die vereinseigenen Flieger nutzen, erklärt mir der Vereinsvorsitzende Sven Thomsen. Ob das mein Ding ist? Oder ob ich lieber zu den Jenaer Ballonflieger-Team wechseln sollte? Die haben an diesem Samstag zum Tag der Vereine auf dem Flugplatz in Schöngleina einen großen Ballon samt Korb mitgebracht . Oder ist Paragliding oder Fallschirm-Springen etwas für mich, angeboten vom „Fallschirmsportspringerclub Thüringia“ und dem „Verein Jenaer Paragliding“? Ich denke, ich sinniere noch kurz auf der Erde, sicher festgeschnallt von den netten Fliegerklub-Mitgliedern. Aber bei strahlend blauem Himmel und September-Sonnenschein bekomme ich fast Lust auf ein Abenteuer in der Luft.