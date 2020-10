Steinkäuze ziehen von Eisenberg in den Harz um

Als „relativ gut“ bewertet Tiergarten-Leiter Mathias Wiesenhütter das Steinkauz-Jahr 2020. Seit vielen Jahren beteiligt sich die Einrichtung an einem Wiederansiedlungsprogramm für den Steinkauz im nördlichen Harzvorland. Anfang des Monats sind weitere vier Jungvögel von Eisenberg nach Thale in den Harz umgesiedelt.

Insgesamt gibt es vier Zuchtpaare im Tiergarten. „Man muss sich breit aufstellen, sonst kommt man nicht zum Erfolg“, meint Wiesenhütter. Im vergangenen Jahr waren 14 junge Steinkäuze geschlüpft, ein absoluter Rekord für den Eisenberger Tiergarten. In diesem Jahr gab es „nur“ fünf Jungvögel, von denen ein Hahn an den befreundeten Tierpark Hirschfeld bei Zwickau abgegeben wurde. Die vier verbliebenen Eulenvögel – zwei weiblich, zwei männlich – wurden mehrere Monate mit Mehlwürmern und Eintagsküken groß gezogen und dürfen nun ihr Glück in der freien Natur versuchen.

Im ersten Jahr der Auswilderung liegt die Sterblichkeitsrate bei 80 Prozent

Der Naturschutzbund listet den Steinkauz in der Roten Liste der Brutvögel als gefährdete Art. In der freien Natur bekommt man ihn kaum noch zu Gesicht. Durch den Rückgang von Streuobstwiesen, Weiden und alten Kopfbäumen oder der Sanierung von alten Gemäuern schränke sich ihr Lebensraum immer weiter ein. Seit 1995 läuft daher im Harzvorland, wo sich eine kleine Steinkauzpopulation halten konnte, ein Wiederansiedlungsprogramm, seit 2001 mit gezielter Wiederauswilderung.

Die Auswilderung ist jedoch ein schwieriges Unterfangen: „Die Letalitätsrate ist hoch“, weiß Mathias Wiesenhütter. Eckhart Kartheuser, der das Wiederansiedlungsprogramm ehrenamtlich betreut, spricht sogar von einer Sterblichkeitsrate im ersten Jahr von 80 Prozent. Doch wo lauern die Gefahren? Steinkäuze ernähren sich vorwiegend von Insekten, Regenwürmern oder Feldmäusen, die sie vorwiegend auf dem Boden finden. Dafür benötigen sie einerseits eine niedrige Vegetation, wie gepflegte Streuobstwiesen oder ganzjährig genutzte Viehweiden. Durch die Nahrungssuche am Boden sind die nur rund 20 Zentimeter großen Tiere für Marder oder Habichte aber auch eine leichte Beute. Auch der zunehmende Straßenverkehr stelle eine Gefahr dar: „Viele Tiere werden überfahren“, so Wiesenhütter. Laut der Deutschen Tierparkgesellschaft fordern Kamine, Dachrinnenfallrohre oder Viehtränken weitere Opfer.

Um den gefährdeten Tieren den Start in der freien Wildbahn zu erleichtern, werden sie zunächst in transportablen Auswilderungsvolieren untergebracht. So können sie sich an die neue Umgebung und ihre Geräusche gewöhnen. Und sie würden darauf trainiert, selbst Mäuse zu fangen, um in der Natur überleben zu können. Denn ohne einen ausreichend angefressenen Fettspeicher wird das Überleben, vor allem in den kalten Wintermonaten, hart. „Nach einiger Zeit werden die Türen der Voliere geöffnet und sie fliegen davon.“ Das Auswilderungsgebiet selbst, eine alte Streuobstwiese, hat sich Mathias Wiesenhütter vor Ort angeschaut. „Dort werden zur Wiesenpflege Heidschnucken gehalten, damit die Steinkäuze am Boden auch etwas zum Fressen finden können.“

Mittlerweile hätten sich, auch dank der Eisenberger Hilfe, wieder zwölf Zuchtpaare im nördlichen Harzvorland angesiedelt. Um diesen Erfolg nicht zu gefährden, achte er darauf, Tiere für den eigenen Bedarf nur von Züchtern zu erwerben, die sich nicht am Wiederansiedlungsprogramm beteiligen. „Es wäre einfach nicht sinnhaft, wieder angesiedelte Tiere erneut aus der Natur zu entnehmen.“