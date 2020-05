Auch in Stadtroda haben Initiatoren entlang des Fuß- und Radweges vom Freibad in Richtung Sportplatz zur Aktion „Malt bunte Steine und legt sie aneinander“ aufgerufen.

Stadtroda. An der Mutmacher-Aktion „Bunte Steine“ in der Corona-Krise beteiligt sich auch Stadtroda. Mehr als 60 Meter lang ist die Steinschlange bereits.

„Steinschlange“ in Stadtroda wächst

Die „Steinschlange“, eine Aneinanderreihung kleiner bemalter Steine, entlang des Stadtrodaer Fuß- und Radweges am Freibad in Richtung Roda-Stadion ist auf über 60 Meter angewachsen – sehr zur Freude von Kindern, aber auch Erwachsenen, die sich an der Aktion beteiligen.

Gemeldet hat sich bei uns die Initiatorin der Steine-Aktion. Corinna Eulenstein aus Stadtroda hatte am 19. April die ersten Steine gesetzt und mit einem Anschreiben dafür geworben, dass die „Steinschlange“ anwächst. Die Mutter zweier Kinder im Alter von drei und sechs Jahren habe im Radio und den sozialen Medien erfahren, dass es in anderen Bundesländern solche Aktionen gebe. Das habe sie inspiriert, so etwas auch in Stadtroda zu tun. Kurzerhand habe sie ihren beiden Kindern von der Idee erzählt und sie dafür begeistern können.

Über die Resonanz, die die bunte „Steinschlange“ gefunden hat, freue sie sich. „Natürlich hatte ich gehofft, dass sich viele daran beteiligen. Aber das es so viele werden, das hatte ich nicht erwartet“, erzählt sie.

Und weil die „Steinschlange“ weiter wachsen soll, halte die junge Familie bei Wanderungen die Augen nach Steinen weit offen, gibt sie preis.