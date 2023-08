Stern-Combo Meißen spielen zum Jenaer Altstadtfest

Treten am 17. September zum Altstadtfest in Jena auf: die Stern-Combo Meißen.

Jena. Bieranstich am 15. September eröffnet das zehntägige Spektakel mit Rummel auf dem Eichplatz in Jena

Jena feiert wieder: Vom 15. bis 24. September wird der historische Marktplatz zum Mittelpunkt des Jenaer Altstadtfestes. Die zehntägige Veranstaltung verspricht nach Angaben von Jenakultur ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu werden und wird Jung und Alt gleichermaßen begeistern.

Der traditionelle Bieranstich am 15. September ist die feierliche Eröffnung des Jenaer Altstadtfestes und gleichzeitig der Startschuss für eine Zeit voller Spaß, Unterhaltung und Kultur. Das abwechslungsreiche Programm bietet für jeden Geschmack etwas: Live-Musik verschiedenster Genres, spannende Unterhaltung für die Kinder, regionale Köstlichkeiten und vieles mehr. Zudem lockt der verkaufsoffene Sonntag am 17. September von 13 bis 18 Uhr die Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt.

Eine der musikalischen Hauptattraktionen ist „Phil – The Genesis & Phil Collins Tribute Show“, bei der die zeitlosen Hits von Phil Collins und Genesis neu interpretiert werden. Ebenfalls auf der Bühne zu erleben ist die legendäre Stern-Combo Meißen, eine der bekanntesten Rockbands der DDR, die auch heute noch mit ihrer einzigartigen Musik begeistert. Mit ihrem unverwechselbaren „Rock’n‘Blow“-Sound verbinden die fünf Jungs von „D‘Hundskrippln“ klassische Rockinstrumente mit alpenländischen Klängen.

Der 20. September steht ganz im Zeichen der kleinen Gäste. Anlässlich des Weltkindertages erwartet sie ein speziell auf sie zugeschnittenes Programm mit viel Spaß und Unterhaltung. Wer noch mehr Abenteuer und Action sucht, ist beim Rummel auf dem Eichplatz genau richtig. Hier warten Attraktionen wie „Break Dance“ oder die atemberaubende Riesenschaukel „G-Force“ auf alle, die den Nervenkitzel lieben.

Öffnungszeiten:Freitag und Samstag 11 bis 23 Uhr, Sonntag bis Donnerstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag, 24. September, 11 bis 18 Uhr