Sterne für Eisenbergs Patientenhotels

4 und 5 Sterne hat der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Thüringen am Mittwoch den Patientenhotels der Waldkliniken Eisenberg verliehen. Die ersten Patienten werden am 31. Oktober in den mit Sternen ausgezeichneten Neubau einchecken. Dann vereinen die Waldkliniken – Deutsches Zentrum für Orthopädie Spitzenmedizin mit zwei zertifizierten Hotels in einem Neubau.

Wichtig sei, dass sich die Patienten als Gäste so wohl fühlen wie in einem erstklassigen Hotel, sagt Klinikchef David-Ruben Thies. Die Dehoga-Auszeichnungen wurden nach einem umfangreichen Kriterienkatalog vergeben. „Die Gäste der Waldkliniken erhalten durch die DEHOGA-Zertifizierung des Patientenhotels mit fünf bzw. vier Sternen eine sichere und transparente Übersicht über die Leistungen und Angebote. Dass sich hier ein Krankenhaus die enorme Mühe gemacht hat ein Hotel zu bauen, welches den hohen DEHOGA-Standards erfüllt, ist einmalig und hat damit absoluten Vorbild-Charakter.“, so DEHOGA-Thüringen Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger. Der Geschäftsführer David-Ruben Thies (Mitte) und von der DEHOGA-Thüringen Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger und Referentin Arlette Mengs vor dem Neubau der Waldkliniken Eisenberg. Foto: Angelika Munteanu „Hospes!“ ist das Zauberwort, das David-Ruben Thies und Matteo Thun an den Anfang ihres Entwurfs gestellt haben. Es ist das lateinische Wort für Gast und steckt im Wortstamm von Hospital und Hospitality, dem englischen Begriff für Gastfreundschaft. Diese Idee des willkommenen Gastes ist der Kern des Konzepts für das neue Gebäude der Waldkliniken Eisenberg. Neben der erstklassigen medizinischen und pflegerischen Versorgung wollte man den Patienten aber eben auch Gästen eine Aufenthaltsqualität auf höchstem Niveau bieten. Dabei gehören die Waldkliniken keinem privaten Konzern, sondern sind ein kommunales Kreiskrankenhaus. Hauptgesellschafter ist der Saale-Holzland-Kreis, Mindergesellschafter das Universitätsklinikum Jena. Auch deshalb wurde der Neubau umfassend vom Freistaat Thüringen gefördert.