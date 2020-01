Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger bringen Segen in die Häuser im Saale-Holzland

Eisenberg „Wir haben jetzt genügend Kinder beisammen“, sagt Andreas Tober erleichtert. Bis vor wenigen Tagen seien noch Kinder gesucht worden, die als Sternsinger den Segen zu den Menschen im Saale-Holzland bringen, erinnert der Eisenberger Pfarrer.

Am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, werden Kinder und Jugendliche der evangelischen und der katholischen Kirchgemeinde in Eisenberg den Segen und die Freude der Weihnacht sowie die Botschaft des Friedens bringen, den Gott in der Geburt Jesu allen Menschen verheißt. Mit der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen 2020 setzen die Sternsinger zugleich ein besonderes Zeichen für den Frieden in der Welt. Denn sie steht unter dem Leitwort. „Frieden! Im Libanon und weltweit.“

Boten der Hoffnung und des Friedens

Ist Frieden wirklich weltweit möglich? „Im Libanon, dem Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2020 haben die Menschen und Familien diese Frage entschieden mit Ja beantwortet. Frieden beginnt für sie, um es mit einem Wort von Mutter Teresa zu sagen, ,mit einem Lächeln’. Frieden beginnt mit der Begegnung“, erläutert Pfarrer Tober. Der lange Bürgerkrieg im Libanon habe tiefe Wunden hinterlassen. Die Gewalt im Nachbarland Syrien ist bedrohlich nah. Trotzdem finden im Libanon Menschen zusammen, die an die friedensstiftende Kraft der Begegnung glauben und aufeinander zugehen. „Dabei ist der Weg zum Frieden nicht immer einfach. Vergangenes muss aufgearbeitet, Fremdes verstanden und Trennendes benannt werden. Nur dann können wir einander verstehen, anzunehmen und in Frieden miteinander leben“, sagt der Eisenberger Pfarrer. Die Kinder und Jugendlichen, die als Sternsinger in den kommenden Tagen unterwegs sind, werden so in besonderer Weise zu Boten der Begegnung, der Hoffnung und des Friedens.

Schon am Wochenende unterwegs im Landkreis

Bereits am Sonnabend, 4. Januar wird sich am Vormittag eine Gruppe von Jugendlichen auf den Weg durch das Heideland und das Elstertal machen. Eine weitere Gruppe von Sternsingern wird in den Kirchgemeinden in Eisenberg unterwegs sein. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr werden die Sternsinger in Stadtroda am katholischen Gemeindehaus starten. „Eine Gruppe mit größeren Jugendliche wird nach Kahla fahren, eine weitere wird die Menschen in den Tälerdörfern besuchen. Die Kleineren werden zu Menschen in Stadtroda gehen“, kündigt Pfarrer Tober an. Das ökumenische Sternsingen in der Stadt Eisenberg wird am Dreikönigstag, 6. Januar, um 9 Uhr beginnen.

Wer die Sternsinger zu sich einladen möchte, um ihre Botschaft zu empfangen, kann sich noch in der katholischen Kirche Eisenberg unter Telefon (036691) 42133 anmelden.