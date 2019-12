Eisenberg. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in Eisenberg für die Sternsingeraktion gesucht. Sie bringen Gottes Segen in Wohnungen, Ämter und Firmen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger in Eisenberg gesucht

Wer macht mit beim Sternensingen? Am 6. und 13. Januar 2020 werden im Stadtgebiet Eisenberg wieder die Sternsinger unterwegs sein. Sie werden als Ökumenische Sternsinger in die Schulen, Kindergärten, Pflegeheime, Geschäfte, Wohnungen und Ämter gehen und Gottes Segen bringen sowie für für Kinder in Not Spenden sammeln.

Dazu werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene gesucht. Alle, die Interesse haben, sind dazu eingeladen, unabhängig davon, ob sie einer Kirche angehören. Am 6. Januar sind die Sternsinger von 8 bis 12.30 Uhr unterwegs, am 13. Januar von 16.30 bis 18.30 Uhr. Für den 6. Januar könne eine Schulbefreiung beantragt werden. Die Sternsingeraktion ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Diesmal sollen vor allem Kinder aus dem Libanon unterstützt werden.

Interessenten können sich anmelden bei Pfarrer Andreas Tober unter Telefon 036691/42133 und Pfarrer Reno Christoph, Telefon 0151/14445715