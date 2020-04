Großhelmsdorf. Rolf Stelmasik feiert am 16. April in Großhelmsdorf seinen 70. Geburtstag

Stets im Einsatz für Kirche und Großhelmsdorf

Rolf Stelmasik aus Großhelmsdorf feiert am Donnerstag, 16. April, seinen 70. Geburtstag. Seit mehr als zehn Jahren ist er im Ort Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Man will die siebzig Jahre nicht glauben, so voller Energie und Ideen ist er immer noch. Und er ist kein Freund der förmlichen Anrede: „Ich bin Rolf“, sagt er meistens schon bei der Begrüßung und reicht seinem Gegenüber die Hand.

Als 2013 an der Kirche gebaut wurde, saßen die Bauarbeiter in den Pausen in Rolfs Garten und wurden bestens verpflegt. Der Architekt, die Baureferentin vom Kreiskirchenamt oder der Glockengießer kamen gerne zu Kaffee und Pflaumenkuchen. Wenn auf der Baustelle Not am Mann war, etwas Unvorhergesehenes geschah: Es wurde geklärt und besorgt, da fiel Rolf immer etwas ein.

Eine Leidenschaft: An Geschichte erinnern und Wissen erhalten

Rolf Stelmasik kennt viele Leute, natürlich in Großhelmsdorf, in Schkölen, wo er Ofenbauer gelernt hat, in der ganzen Region. Wer anderen hilft, bekommt auch Unterstützung, wenn er sie braucht. Und wie oft hat er schon anderen geholfen. Man sieht ihn beim Heuwenden mit dem Traktor, beim Putzen und Meiern, beim Rasenmähen.

Bei den Festen der Großhelmsdorfer Kirchgemeinde, bei Konzerten, Festgottesdiensten oder der Jubelkonfirmation erlebt man Rolf als guten Gastgeber, der immer sieht, ob jemand vielleicht noch etwas zu essen braucht, ob die Getränke ausgegangen sind, ob jemand alleine sitzt und angesprochen werden sollte.

Auch die Geschichte hat es ihm angetan, besonders die Großhelmsdorfer. Es ist ihm wichtig zu erinnern und zu erhalten, was es an Wissen und an guten Traditionen gibt. In seinem Haus hängt ein Bild vom Windrad in Großhelmsdorf, das die 1911 gebaute Wasserleitung antrieb.

Kein wichtiges Jubiläum der Kirche hat er vergessen. So gab es 2011 eine Erinnerung, dass die Kirchturmuhr seit 100 Jahren schlägt, 2015 war der Neubau der Kirche vor 275 Jahren zu feiern und 2019 wurde die Glocke 500 Jahre alt. Er hat Dokumente und Bilder gesammelt, war unzählige Male in unterschiedlichen Archiven, im Landesarchiv Wernigerode zusammen mit Bernd Franz und Reinhard und Edelgard Baudach. Etliche Großhelmsdorfer trafen sich in der Kirche, um ihr Wissen zusammenzutragen, so dass jetzt Franziska und Udo Hagner einen guten Grundstock haben, um eine Großhelmsdorfer Chronik zu schreiben.

Ein Vollzeitjob: Glockenguss zum 500. Geburtstag der Kirchenglocke

Von all den Jubiläen und großen Festen der Kirche war ihm besonders wichtig, den 500. Geburtstag der Glocke zu feiern. Vor Ort sollte man erleben können, wie das vor 500 Jahren gewesen sein muss, wie Glocken damals gegossen wurden und bis heute gegossen werden.

Auch sonst sollte man ganz viel altes Handwerk erleben und sehen: Wie ein Schmied Nägel schmiedet und wie der Besenbinder arbeitet, welches Werkzeug ein Schumacher oder Sattler braucht, wie es mit dem Spinnen war. Und es sollte die großen runden Kuchen geben, die auch früher gebacken wurden. Die Vorbereitungen zu diesem Fest im September 2019 waren ein Vollzeitjob.

Natürlich sind weder eine Kirchensanierung noch die Recherche für eine Chronik im Alleingang zu bewältigen. Man braucht viele, die sich engagieren. Ohne die Mitarbeit der anderen im Gemeindekirchenrat, der Feuerwehr, des Heimat- und Pfingstvereins, der anderen Vereine und ganz vieler Menschen aus Großhelmsdorf und darüber hinaus wäre das alles nicht geschafft worden.

Rolf Stelmasik kann sich bei seinem Einsatz für den Ort und die Kirche immer auf seine Frau, Tochter, Schwiegersohn und Enkel verlassen, die immer und bei allem mit dabei waren, Zeit und Kraft, Grundstück und Gerät zur Verfügung stellten. Und doch braucht es dann einen wie Rolf, der nicht nur mittut, sondern auch alles organisiert und im Blick hat. Die Kirche ist heute ein Schmuckstück und das Gelände drumherum auch.

So soll heute zum 70. Geburtstag einmal danke gesagt werden: Wir wünschen viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen und natürlich: „Hoch soll er leben!“

Die Autorin des Textes, Ulrike Magirius-Kuchenbuch, ist Pastorin im Pfarramt Eisenberg-Königshofen, zu dem die Kirchgemeinde Großhelmsdorf gehört.