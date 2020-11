Stilles Gedenken in Crossen

Aus Anlass des Volkstrauertages fand in der Kirche von Crossen am Sonntagnachmittag ein Gottesdienst statt. Im Anschluss daran begab sich die Gruppe der Teilnehmer zum Denkmal auf dem Markt. Unter ihnen war auch ein Vertreter der Bundeswehr: „Es ist wichtig, im Dienstalltag und in einem würdigen Rahmen der gefallenen und im Dienst gestorbenen Soldaten zu Gedenken“, sagte er, bevor er gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) einen Kranz am Denkmal ablegte. Auch der Verein der Freunde und Förderer des Schlosses Crossen steuerte ein Gesteck bei.