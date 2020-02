Stillstand im Land sorgt für Verunsicherung im Kreis

Das Wahldebakel um den Thüringer Ministerpräsidenten und die beantragte Auflösung des Landtages sorgt für Verunsicherung auch in den Kommunen des Saale-Holzlandes.

Unmittelbar nach der Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich konstatierten schon am Mittwochabend Bürgermeister im Zweckverband „Die Rauda“, dass es schwierig sei in der jetzigen politischen Situation im Land Ansprechpartner zu finden – beispielsweise, wenn es um Fördermittel für den überfälligen Hochwasserschutz an der Rauda geht. Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) zog den Zeitbogen noch weiter: „Diese unklare Situation haben wir eigentlich schon seit der Landtagswahl im Oktober.

Der Stillstand im Land macht auch dem Saale-Holzland-Kreis zu schaffen. Vor allem wegen der finanziellen Abhängigkeit der Kommunen und des Kreises vom Land. Die geschäftsführende Regierungsspitze von Rot-Rot-Grün nebst sämtlicher Minister hatte noch am Mittwoch bis 18 Uhr ihre Büros geräumt. „Für unsere geplanten Investitionen brauchen wir Fördermittel“, sagte am Donnerstag der Amtsleiter Zentrale Dienste in der Kreisverwaltung, Steffen Grosch. Diese in einer Übergangszeit zu bekommen, sei schwierig. „Selbst wenn Sachbearbeiter einen Fördermittelbescheid vorbereiten – wer unterschreibt den dann?“

Beschlossene Landeszuschüssesind gesichert

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Die Linke) räumte am Donnerstag am Telefon den „Stillstand für die nächsten drei Monate“ ein, wenn ein neuer Landtag gewählt werden soll. Seine Partei hatte unmittelbar nach der Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD Neuwahlen für den Landtag in Thüringen gefordert. „Das Geschehen am Mittwoch überschattet alles“, sagt Gleichmann. Zugleich will er den Kommunen in seinem Landkreis die Sorge nehmen, dass gar nichts mehr ginge in Thüringen. „Im Rahmen der Gesetzlichkeiten und des Landeshaushaltes 2020 können die Ministerien handeln“, sagt er. Zum Glück seien die Staatssekretäre nicht, wie zunächst angedacht, zurückgetreten. „Die Staatssekretäre sind damit im Moment die höchsten politischen Vertreter im Land und können Entscheidungen treffen“, sagt Gleichmann. Fördermittel können aus den beschlossenen Fonds gezahlt werden. Neue gibt es jedoch aktuell nicht.

Auch das Investitionsfördergesetz könnte den Kommunen zu dem angekündigten zusätzlichen Geld vom Land verhelfen, wenn der Landtag dazu vor der angekündigten Auflösung noch einen Mehrheitsbeschluss fassen sollte. So erklärt es der Linke Gleichmann wie auch der Landtagsabgeordnete Jörg Henke (AfD) aus Crossen. „Die 167 Millionen Euro sind im Land für die Kommunen vorgesehen“, versicherte Henke am Donnerstag am Telefon. Er geht zudem davon aus, dass die Ministerien unter einem geschäftsführenden Ministerpräsidenten, wenngleich er kein Kabinett hat, dennoch funktionieren.

„Fördermittelbescheide muss nicht zwingend ein Minister unterschreiben“, meint er. Schwierig werde es aktuell tatsächlich für den Landkreis, wenn es um zusätzliche Landeszuschüsse geht, etwa für die JES Verkehrsgesellschaft oder für das Krankenhaus.