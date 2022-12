Stimmungsvoller Markt mit Fachwerk-Ambiente in Hermsdorf

Ute Zimmermann (links) und Terry Herold boten am Stand des Kindergartens „Pfiffikus“ auch Zwiebelkuchen und Fettbrote an.

Hermsdorf. Vorweihnachtliches Treiben in Hermsdorf lockte an drei Tagen viele Besucher an

Klein, aber fein: Vor allem das Fachwerk des Gasthofes „Zum Schwarzen Bären“ sorgte für das passende Ambiente des Hermsdorfer Weihnachtsmarktes.

Einen stimmungsvollen Markt erlebten die Besucher an drei Tagen: Er begann mit einem Lampionumzug am Freitag und endete am Sonntag mit einem Auftritt des Posaunenchores der evangelischen Kirchgemeinde. Etwa 20 Ständen zierten den Innenhof. „Vor allem Vereine und Gewerbetreibende boten Waren und Speisen an“, sagt Annett Neupert, die bei der Stadt neuerdings zuständig ist für Kultur und Tourismus. So war der Mutzbraten des Feuerwehrvereins kaum zu toppen, anderswo lockten Glühwein und Pilzpfanne zumindest die hungrigen Besucher an.

Für hinreichend Mutzbraten sorgte die Feuerwehr. Foto: Thorsten Büker

Hermsdorfer Schüler und Kindergartenkinder gestalteten an zwei Nachmittagen ein weihnachtliches Programm, ein Kinderprogramm mit Holger Weiße stand Samstag und Sonntag an. Natürlich durfte der Besuch des Weihnachtsmannes nicht fehlen, als Überraschungsgast verteilte „Aschenbrödel“ am Sonntag Haselnüsse an die Besucher. Zu weihnachtlicher Musik gefeiert wurde auch im Innenhof der Firma Töpel. Ein Höhepunkt war hier der Auftritt des Udo-Lindenberg-Doubles Exe alias Torsten Exler aus Halle an der Saale.

Für Neupert war es eine erschwerte Premiere, da coronabedingt die Planungen erst kurzfristig anlaufen konnten. Seit November ist sie im Dienst der Stadtverwaltung, momentan stundenweise, um im neuen Jahr dann richtig durchzustarten.