Störche legen Zwischenstopp bei Hainspitz ein

Hainspitz. Gute Gelegenheit zur Zugvogelbeobachtung in Hainspitz

Mit dem Ende des Sommers hält es Weißstörche wie viele andere Zugvögel nicht mehr in ihren Saisonquartieren. Für Jungvögel und Elterntiere ist es Zeit, sich in wärmere Regionen aufzumachen. Diese zwei Störche machten auf ihrem Weg gen Süden kürzlich auf einem Feld nahe Hainspitz Station. Laut Nabu wählen fast 75 Prozent der deutschen Weißstörche für ihren Zug die östliche Route über den Bosporus in den Nahen Osten bis in den Sudan und weiter nach Tansania und sogar bis nach Südafrika.