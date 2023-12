Straße nach Quirla zeitiger frei

Stadtroda Das sind die ganz konkreten Gründe

Aufatmen bei den Pendlern, aber auch bei den Einwohnern von Stadtroda und Quirla: Entgegen bisheriger Mitteilungen wird die Straße bereits in nächster Zeit für den Straßenverkehr freigegeben. So erklärte das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises jetzt in einer Eilmitteilung, dass die bauausführende Firma gegenüber dem Ordnungsamt des Saale-Holzland-Kreises erklärt habe, dass die Verkehrsfreigabe bereits am Mittwoch ab 16 Uhr erfolgen werde.

„Die notwendigen Restarbeiten konnten deutlich schneller als geplant in den letzten Tagen durchgeführt werden. Die Markierungsarbeiten können noch nicht erfolgen, sodass die Freigabe mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h erfolgen wird“, teilte die Behörde mit.