Straße zwischen Trockenborn und Seitenbrück fertigsaniert

Eisenberg. Gebaut wurde der zweite Abschnitt auf einer Länge von 1,7 Kilometer und mit einer Ausbaubreite von 5,50 Meter von Anfang August bis Ende November.

Bei Seitenbrück ist am Montag die sanierte Kreisstraße 205 zwischen Trockenborn und Seitenbrück nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Der erste Bauabschnitt war im vorigen Jahr erneuert und Ende Oktober wieder für den Verkehr eröffnet worden.

Während der Bauarbeiten traf der Förderbescheid für den zweiten Bauabschnitt vom Land ein. Damit konnte der Straßenausbau direkt im Anschluss fortgeführt werden. Mit 850.000 Euro hat das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr über das Programm „Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur“ die Arbeiten bezuschusst.

Die Gesamtkosten des zweiten Abschnitts bis zum Anschluss an die Landesstraße 1062 bei Seitenbrück waren mit gut einer Million Euro geplant. Gebaut wurde der zweite Abschnitt auf einer Länge von 1,7 Kilometer und mit einer Ausbaubreite von 5,50 Meter von Anfang August bis Ende November 2023. Weitere Arbeiten wie zum Beispiel Markierungen folgen wegen des nassen Wetters erst im Frühjahr 2024.

Albert Weiler, der Vorsitzende der VG Hügelland-Täler, sagte anlässlich der Straßeneinweihung: „Die Gemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft sind sehr dankbar für das Engagement des Landratsamtes, vor allem auch dafür, dass die Stichstraße nach Seitenbrück im Zuge der Maßnahmen gleich mit gemacht wurde.“

Der VG-Vorsitzende erinnerte an die Zeit, als es in Trockenborn-Wolfersdorf Bestrebungen für einen Gebietswechsel gab und der Landrat für den Verbleib in der VG Hügelland-Täler geworben hatte. „Sein Versprechen, dass auch die Straße in Richtung Kahla kurzfristig saniert wird, hat er gehalten“, sagt Albert Weiler.