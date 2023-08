Straßenarbeiten in Wolfersdorf und Stadtroda

Wolfersdorf/Stadtroda. Wo Autofahrer in den nächsten Tagen mit Behinderungen rechnen müssen.

Ab Montag, 4. September, bis voraussichtlich 23. Dezember muss die Landesstraße von Wolferdorf in Richtung Neustadt bis zur Kreisgrenze gesperrt werden. In dieser Zeit werden Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an der Straße durchgeführt. Das erfolgt unter Gesamtsperrung des Verkehrs. Eine Umleitung wird über Trockenborn-Wolfersdorf – Geisenhain - Kahla – Hummelshain - Neustadt in beiden Verkehrsrichtungen ausgeschildert. Breitenhain im Saale-Orla-Kreis ist von Neustadt aus frei. Busnutzer werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Weiterhin wird am Freitag, 1. September, in Stadtroda in der Zeit von 8 bis 13.15 Uhr die Schloßstraße in Höhe Haus Nr. 7 gesperrt. Das Amtsgericht ist aus Richtung Stadtmitte erreichbar, nach Tissa muss über Quirla – Möckern gefahren werden. Der Schulbusverkehr ist nicht weiter beeinträchtigt.