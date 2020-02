Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Straßenbau in Hartmannsdorf vor dem Abschluss

Die Bauarbeiten im „Kleinen Dorf“ der Elstertal-Gemeinde Hartmannsdorf neigen sich dem Ende zu. Nach den ursprünglichen Plänen im Rahmen der Dorferneuerung waren insgesamt vier Kalenderjahre vorgesehen, in denen gearbeitet werden sollte. Nun beschränkt man sich auf den Zeitraum vom frühen Herbst 2018 bis Frühjahr 2020 – tatsächlich dürften es kaum mehr als anderthalb Jahre werden, in denen die Straßenoberfläche hier komplett erneuert wird.

„Derzeit ist geplant, dass der Asphalt im letzten Abschnitt in der 13. Kalenderwoche verlegt wird“, sagte Ingo Trübger vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen, der die Gemeinde angehört. Das wäre Ende März. In der Sache war bereits im Gemeinderat darüber informiert worden, dass für diesen Zeitraum eine vorübergehende Vollsperrung des Zugangs zum Wohngebiet für Fahrzeuge nötig ist. „Wahrscheinlich für zwei bis drei Tage“, so Trübger. Die Anwohner sollen aber noch eigens über das weitere Vorgehen informiert werden.

Für den Asphalt muss es warm genug sein

Aktuell ist die Zufahrt bereits offiziell gesperrt, allerdings wird die Durchfahrt toleriert. Während des Asphalt-Einbaus dürfte das nicht mehr möglich sein.

Bürgermeister Armin Baumert hatte in der Sitzung darauf verwiesen, dass bei der Sperrung darauf geachtet werden muss, die Engstelle am Rittergut in Richtung der Baustelle nicht zuzuparken, damit die Lieferungen mit dem Bitumen nicht behindert werden. Letztlich hängt der Termin daran, dass das Asphaltwerk wieder arbeitet, was in den Wintermonaten nicht der Fall ist. Für den Einbau sind Mindest-Temperaturen oberhalb des Gefrierpunkts notwendig.