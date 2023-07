Straßenbau zwischen Stadtroda und Quirla: „Wir tragen die Kirche ums Dorf“

Stadtroda. Wie Stadtrodaer Geschäftsleute mit der Vollsperrung klar kommen.

„Stimmt es, dass ihr in Stadtroda wegen der Sperrung zugemacht habt?“ – „Nein, haben wir nicht!“ Diesen Dialog mussten Jörg und David Diete von der electronic Stadtroda GmbH in den vergangenen Wochen gefühlt 1000 Mal führen. „Die Straße nach Quirla ist zwar erst seit einer Woche nicht mehr passierbar, aber diskutiert wird ja schon lange darum. Deshalb die vielen Anfragen“, erklärt Jörg Diete.

Das Unternehmen, 1990 von Günther Diete gegründet und zurzeit von Sohn und Enkel gemeinsam geführt, gehört mit etwa 50 Mitarbeitern zu den größeren Arbeitgebern in der Region. Mit ihren Elektroinstallationen ist die Firma zwar bundesweit tätig, will aber vor allem in der Region Holzland Ansprechpartner sein, mit der sie sich verbunden fühlt. „Von hier kommen auch unsere Mitarbeiter, die wir natürlich binden wollen“, betont David Diete. In Hermsdorf ist electronic Stadtroda mit einem Vollsortimenter – weißer und braune Ware –, in Stadtroda mit Haushaltsgeräten und einem Küchenstudio etabliert. Trotz der Sperrung werde der Betrieb in der Geraer Straße bei uneingeschränkter Erreichbarkeit weitergeführt.

„Natürlich tragen wir während der Sperrung die Kirche ums Dorf. Als die Straße noch offen war, brauchten unsere Installateure teilweise zwei Minuten zum Einsatzort. Jetzt müssen sie mit dem Auto 16 Minuten fahren. Das verursacht Kosten und Mehraufwand“, sagt David Diete. Dennoch akzeptierten die beiden Unternehmer die Baustelle. „Uns ist bewusst, dass die Straße gemacht werden muss, wir maßen uns aber nicht an, in den Verlauf einzugreifen oder jemandem etwas vorzuschreiben.“ Selbst aus dem ländlichen Raum stammend, wissen Dietes um die Probleme der Ortschaft Quirla. „Seit fünf Jahren kämpfen die Bewohner um den Anschluss an die Kläranlage, dafür muss eben gebaut werden. Da können wir nur sagen: Augen zu und durch!“, sagt Jörg Diete. Und Sohn David ergänzt: „Ich glaube, dass wir von dieser Baumaßnahme, wenn sie beendet ist, Vorteile haben werden. Die neue Straße wird sich auf Verkehrsanbindung und Infrastruktur positiv auswirken.“

Einer statistischen Erhebung zufolge werde die Ortschaft Quirla täglich von etwa 7000 Fahrzeugen passiert. „Wenn Lastkraftwagen durch die Ortslage fahren, muss sich das zum Teil wie ein Erdbeben anfühlen, das die Gläser im Schrank erzittern lässt. Mit dem Neubau kann das nur besser werden. Und dass die Straße nicht halbseitig gesperrt werden kann, verstehen wir auch“, sagt Jörg Diete.

Einschränkungen werde die Baustelle, wenn die Zeit erst fortgeschritten ist, auch für das Traditionsunternehmen in dritter Generation bringen, da sind sich Vater und Sohn sicher. Die Verbindung zwischen Stadtroda und Quirla sei ohne Zweifel eine wichtige Verkehrsader. „Vielleicht kann die Sperrung vor Ablauf der veranschlagten drei Jahre wieder aufgehoben werden“, hofft Jörg Diete und will motivieren: „Wir haben Corona überstanden, da werden wir auch die Sperrung überstehen.“