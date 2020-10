Die längste Zeit mussten die Autofahrer an der Ampel „Am Straßenteich“ in Hermsdorf auf Grün warten. Ende kommender Woche ist diese Baustelle beendet. Das erklärte Lothar Stöckel, beim Globusmarkt zuständig für Standortfragen.

Die aktuellen Arbeiten zur Verbreiterung der Abbiegespur vom Parkplatz des Marktes in Richtung Kreuzstraße liegen im Zeitplan. „Wir verändern jetzt noch die kleine Insel, um für Busse und größere Fahrzeuge eine sichere Schleppkurve zu gewährleisten. Der Radius muss so angepasst werden, dass diese Fahrzeuge nicht mit dem hinteren Rad über die Insel rollen“, erklärt Stöckel.

Die Baustelle am Knotenpunkt „Straßenteich“ ist der erste von insgesamt drei geplanten Maßnahmen, um die unfallträchtige Ausfahrt am Reifencenter, gegenüber von Möbel Wenzel, zu entschärfen.

Beim Linksabbiegen in Richtung Tridelta-Gelände gab es an dieser schwer einsehbaren Stelle oft Unfälle. Seit Jahren suchten Polizei, Straßenverkehrsbehörde, Landesamt für Bau und Verkehr (vorher Straßenbauamt Ostthüringen) zusammen mit der Stadt Hermsdorf und Globus nach einer Lösung.

Die aktuelle Baustelle erlebte nur einen Schock-Moment. Das war an einem Montag, als ein Lkw-Fahrer in eine der Ampeln fuhr und die Taktanlage beschädigte und außer Kraft setzte. Die Folge war ein Stau. „Zum Glück befanden sich Mitarbeiter der Firma Jahn in der Nähe. Eine halbe Stunde später waren sie vor Ort und konnten die Ampelregelung wieder einrichten“, sagte Stöckel. Parallel zu den Arbeiten „Am Straßenteich“ will Stöckel die Ausschreibung für die neue Anbindung zwischen dem Reifencenter und dem Kreisverkehr am Staatlichen Berufsschulzentrum auf den Weg bringen. „Wir haben die Projektunterlagen für diesen nächsten Knotenpunkt beim Landesamt eingereicht. Es gab noch Nachfragen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das hinbekommen“, ist Stöckel sich sicher.

Ob die Gesamtbaumaßnahme, zu der am Schluss auch die Einengung der jetzigen Ausfahrt am Reifencenter gehört, noch in diesem Jahr fertig wird, dazu wollte sich der Experte nicht festlegen. Stöckel war ursprünglich davon ausgegangen, dass die dreiteilige Baumaßnahme bis zum Start des Weihnachtsgeschäftes abgeschlossen ist. Das ist wohl nicht mehr zu schaffen.