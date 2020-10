Der Rechtsstreit zwischen der Netzgesellschaft Eisenberg und ihrem ehemaligen Geschäftsführer Volker Sosna ist endgültig beigelegt. Das hat der Sprecher des Landgerichts Gera Steffen Wunderlich auf Zeitungsnachfrage mitgeteilt.

Das Verfahren war zunächst am Arbeitsgericht Gera anhängig gemacht worden. Sosna hatte 2018 Klage eingereicht, weil sein Anstellungsvertrag als Geschäftsführer der Netzgesellschaft nicht verlängert worden war. In einer Verhandlung im August 2018 war es für den Arbeitsrichter zunächst fraglich, ob das Arbeitsgericht überhaupt zuständig ist für das Dienstverhältnis eines Geschäftsführers, der nicht im Arbeitsverhältnis eines Angestellten beschäftigt war. Das Arbeitsgericht hatte die Sache schließlich ans Landgericht Gera verwiesen, das sachlich zuständig ist.

In einem am Landgericht Gera am 3. September durchgeführten Termin haben die Parteien des Rechtsstreits einen Vergleich zur einvernehmlichen Streitbeilegung geschlossen. Die Widerrufsfrist von drei Wochen bis zum 24. September ist inzwischen verstrichen.

„Ein Widerruf ist nicht erfolgt, so dass der Rechtsstreit wirksam durch diesen Vergleich beendet wurde“, hat Landgerichtssprecher Wunderlich am Montag mitgeteilt.