Gebäude Elstertalspatzen in Hartmannsdorf Essensanbieter im Kindergarten Elstertalspatzen in Hartmannsdorf und im Clementinenhaus in Crossen Arbeiterwohlfahrt Stimmenauszählung drei Anbieter Elternbeirat Kritik an der Form der Umfrage

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um Kita-Essen: Jetzt drohen Neuwahlen

„Das ist unglücklich gelaufen.“ Ralf Batz, Geschäftsführer des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbandes (Awo), brachte die diffizile Wahl eines neuen Essensanbieters für die beiden Kindereinrichtungen, für die „Elstertalspatzen“ in Hartmannsdorf und für das „Clementinenhaus“ in Crossen, auf den Punkt. Es gab zwar am Mittwoch ein Ergebnis. Doch ob es angenommen wird, ist offen. Neuwahlen drohen.

Zahlreiche Eltern wollten bei der öffentlichen Auszählung der Stimmzettel dabei sein.

Die Mitglieder des Elternbeirates hatten im Vorfeld in beiden Einrichtungen Zettel verteilt. Darauf konnten die Eltern ihren Wunsch-Essensanbieter ankreuzen.

Strichliste nach der Auszählung Essensanbieter im Kindergarten Elstertalspatzen in Hartmannsdorf und im Clementinenhaus in Crossen Arbeiterwohlfahrt Stimmenauszählung drei Anbieter Elternbeirat Kritik an der Form der Umfrage Foto: Jens Henning

Auf der Vorderseite des Zettels standen nicht nur die drei möglichen Lieferanten für die Frühstücks- und Mittagsversorgung. Unter den drei Anbietern wurden verschiedene Punkte aufgeführt.

Die Auszählung brachte ein überdeutliches Ergebnis: 70 Stimmen gingen an das „Werk 8“ in Gera, eine Stimme erhielt die Burgenlandküche in Zeitz und acht die Schlosskirche Hartmannsdorf, der jetzige Essenslieferant.

Sabrina Koch, Mitglied des Elternbeirates, machte keinen Hehl daraus, dass Elternvertretung das „Werk 8“ als neuen Essensanbieter favorisiert hatte. Das sah man auch den Stimmzetteln an. Auf der Rückseite wurde ganzseitig für das „Werk 8“ geworben.

Das war auch einer der Kritikpunkte eines Vaters, der von einer nicht authentischen Wahl sprach. Er monierte auch, dass die Stimmzettel nicht in versiegelten Kisten oder Briefumschlägen gesammelt wurden. „Wenn ich die Zettel hier liegen sehe, ist die Wahl doch anfechtbar“, sagte er.

Ein anderer Vater kritisierte die schlechte Darstellung der drei Anbieter. „Wenn ich mir den Zettel anschaue und die Punkte unter den Anbietern lese, komme ich schnell zu der Meinung, dass nur der erste Anbieter der Richtige ist. Ich hätte mir da eine ausgewogene Darstellung der Stärken gewünscht.“

Nach gut einer Stunde war die Zusammenkunft in der Hartmannsdorfer Kindereinrichtung beendet – ohne wirkliches Ergebnis. Stattdessen gab es die Aussage einer der Frauen aus dem Elternbeirat: „Wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie es weitergeht.“

Zwischenzeitlich sah es nach einer Lösung aus – nach einer Wiederholung der Umfrage.