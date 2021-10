Streit zwischen Lkw-Fahrern eskaliert - Traktor erfasst Radfahrer

Stadtroda Das berichtet die Polizei für das Saale-Holzland.

Kollision mit Traktor

Donnerstag, kurz vor halb acht Morgens, bog ein 42-jähriger Fahrer eines Traktors von der Hermann-Danz-Straße in Bad Klosterlausnitz nach links ab. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Radfahrer, welcher im Gegenverkehr unterwegs war. Der Radler kam aufgrund des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich leicht.

Streit um Zufahrt eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern eskalierte am Donnerstagvormittag in Crossen an der Elster. Ein 42-Jähriger wollte mit seinem Gespann in die Anlieferzone eines Betriebes fahren. Da diese jedoch besetzt war, parkte er seinen Lkw vor dem Firmengelände. Ein 62-Jähriger fuhr sodann mit seinem Lkw an dem Parkenden vorbei und blockierte im Anschluss die Einfahrt. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, was in Handgreiflichkeiten des 42-Jährigen gegenüber dem 62-Jährigen mündete. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von Straße abgekommen

Donnerstagnachmittag befuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai die Landstraße zwischen Lehesten in Richtung Nerkewitz. Aus noch ungeklärtem Grund kam der Pkw in einer Linkskurve rechts vor der Fahrbahn ab und fortfolgend im Straßengraben zum Erliegen. Hierbei verletzte sich der Fahrer. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

