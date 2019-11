Stromleitung nahe Schkölen und Heideland wird erneuert

Elke Brennenstuhl ist Projektleiterin bei 50Hertz, Friedrich Kopp ist technischer Ansprechpartner. Beim Infostand in Königshofen waren auch Vertreter aus der Landwirtschaft gekommen, die wissen wollten, wie die Bauarbeiten ablaufen und inwieweit ihre Arbeit eingeschränkt wird.

Im Heideland-Ortsteil Königshofen hat der Stromnetzbetreiber 50Hertz am Donnerstag über die Ertüchtigung der 380-Kilovolt-Leitung zwischen Pulgar in Sachsen und Vieselbach bei Erfurt informiert. Ab 2022 soll die Mehrzahl der 90 Masten auf dem Abschnitt, der durch das Heideland und das Gebiet der Stadt Schkölen erneuert werden. An einigen Stellen könnte die Leitung nach heutigem Planungsstand von bewohntem Gebiet wegrücken – das betrifft die Heideland-Ortsteile Lindau und Großhelmsdorf.